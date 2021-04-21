Сорвавшего краснокнижные тюльпаны мужчину задержали в Туркестанской области

БАЙДИБЕКСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали мужчину, сорвавшего краснокнижные тюльпаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Сотрудник природоохранной полиции МПС Байдибекского РОП капитан полиции Алмас Сериков и участковые инспекторы во время отработок на пастбище возле аула Акбастау заметили мужчину, срывающего дикие тюльпаны. При проверке документов выяснилось, что им оказался житель города Шымкента.

Стражи порядка предупредили горожанина, что сорванные цветы могут быть занесены в Красную книгу и доставили его в районный отдел полиции. Изъятые в качестве вещественных доказательств 6 тюльпанов полицейские направили на экспертизу. Согласно заключению Государственного природного парка «Сайрам-Угем» это тюльпаны Грейга, занесенные в Красную книгу РК.

В настоящее время по данному факту возбуждено дело по части 1 статьи «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами» УК РК.

Как отметили сотрудники полиции, подобные профилактические мероприятия в Байдибекском районе будут проводиться на постоянной основе. В связи с чем полицейские предупреждают, что за срыв цветов, занесенных в Красную книгу РК, предусмотрена строгая уголовная ответственность. К примеру, санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 3 тысяч МРП либо исправительных работа, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.