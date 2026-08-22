Сорта дынь из Кызылординской области оказались на грани исчезновения

В Кызылординской области несколько сортов дынь, появившихся в результате народной селекции, находятся на грани исчезновения, передает корреспондент Kazinform.

Ученые бьют тревогу, заявляя, что, несмотря на то, что проблема поднимается уже долгие годы, никаких изменений не происходит.

Дыня — перекрестно опыляемая культура. Народная селекция — это метод, возникший в результате того, что дехкане на протяжении веков отбирали и выращивали семена самых лучших дынь.

По словам директора Кызылординского филиала Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации им. А. Н. Букейхана, кандидата сельскохозяйственных наук, ассоциированного профессора Самалбека Косанова, благодаря этому появились такие сладкие и ценные сорта, как амре, кара куляби, калайсан. Сколько бы они ни подвергались изменениям, они сохранили свои генетические свойства.

— Можно встретить новые виды дынь, возникшие естественным путем, путем переопыления без вмешательства науки. Народ сам дал им названия «гибрид», «лимонка», «бакинка», «коктырна». Это показывает, что селекция семян в нашей стране хромает. Полезная сторона — это новый материал для ученых. Тем не менее, не наладив семеноводство, вкус наших дынь может не выйти за рамки вкуса огурца и банана. Нашими уязвимыми местами умело пользуются такие зарубежные государства, как Китай, Нидерланды. Мы зависим от их семян, — говорит Самалбек Косанов.

Фото из личного архива Самалбека Косанова

В Центральной Азии существует тройка, выращивающая дыни. Это Хорезмская область Узбекистана, бывший город Чарджоу в Туркменистане (ныне Түркменабад — авт.), Кызылординская область в Казахстане.

По словам ученого, в первых двух хорошо налажены селекционная работа в направлении сохранения вкуса сортов дынь, семеноводство, взаимосвязь между индивидуальными хозяйствами и преемственность поколений в династиях диканей.

— К сожалению, в нашей стране нет ни одного учреждения, занимающегося семеноводством. В Алматинском институте картофеля и овощеводства есть отдел селекции и семеноводства бахчевых культур, но его состояние неважное. Центром бахчеводства в Казахстане, в том числе селекции дынь и семеноводства, должна стать Кызылорда. Для восстановления местных сортов обязательно необходимо организовать семеноводство первой репродукции. В связи с изменением климата сегодня появились различные болезни. Это препятствует работе дехкан. Еще одна огорчающая вещь — посадка дынь и арбузов не выходит за рамки семейного бизнеса. Мало тех, кто уделяет внимание обновлению техники, увеличению площади земель и развитию этого как коллективного бизнеса. Дехкане, выращивающие бахчевые культуры, в одиночку борются с рядом проблем. Поддержки со стороны государства нет. Никто не помогает семенами, удобрениями. Самая актуальная проблема — сбыт продукции. Доходы перекупщиков в 1,5-2 раза превышают прибыль дехкан, — говорит ученый.

Напомним, ранее Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы заявлял, что с начала лета случаи отравления арбузом и дыней не регистрировались.