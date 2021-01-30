Соревнования национальной школьной лиги возобновились в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Перерыв в спортивных мероприятиях были вынуждены сделать из-за пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В областном центре торжественно открыли соревнования по баскетболу, в которых участвуют четыре команды. Состязания традиционно проходят с соблюдением всех карантинных требований.

В рамках национальной школьной лиги пройдут соревнования по футболу, баскетболу, гандболу и волейболу. Это делается для пропаганды массового спорта, здорового образа жизни и эффективного досуга.

За каждой командой закреплен профессиональный тренер, разработаны свои логотип и слоган, а всех участников обеспечили спортивной формой.

Победитель будет представлять свою страну на областных, республиканских, международных спортивных соревнованиях. В марте на областном чемпионате лучшие команды из каждого района и города примут участие в отборочных играх, где и будут определены победители лиги.