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    08:56, 30 Январь 2021 | GMT +6

    Соревнования национальной школьной лиги возобновились в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Перерыв в спортивных мероприятиях были вынуждены сделать из-за пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    В областном центре торжественно открыли соревнования по баскетболу, в которых участвуют четыре команды. Состязания традиционно проходят с соблюдением всех карантинных требований.

    В рамках национальной школьной лиги пройдут соревнования по футболу, баскетболу, гандболу и волейболу. Это делается для пропаганды массового спорта, здорового образа жизни и эффективного досуга.


    За каждой командой закреплен профессиональный тренер, разработаны свои логотип и слоган, а всех участников обеспечили спортивной формой.

    Победитель будет представлять свою страну на областных, республиканских, международных спортивных соревнованиях. В марте на областном чемпионате лучшие команды из каждого района и города примут участие в отборочных играх, где и будут определены победители лиги.


    Теги:
    Спорт Туркестанская область Образование Акимат
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