Соревнования мирового уровня намереваются проводить на будущей Ледовой арене в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новые современные спортивные объекты появятся в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев принял участие в торжественной церемонии закладки капсул и дал старт строительству Ледовой арены и Центра бокса в областном центре.

Зрительские трибуны будущей Ледовой арены рассчитаны на 2 тысячи мест. Здесь местные власти намерены проводить соревнования мирового уровня. Подрядчиком выступил ТОО «НефтеХимПрибор». Ожидается, что арену сдадут в третьем квартале 2022 года.

Строительство Центра бокса ведется в рамках социальной ответственности бизнеса. Подрядчик – ТОО «Тараз Строй 2004». Общая площадь двухэтажного здания составляет 2 000 квадратных метров.

«Священная аулиеатинская земля гордится своими спортивными традициями, достижениями. У нас делается всё, чтобы привить подрастающему поколению любовь к спорту. Жамбылцы не раз поднимались на олимпийский пьедестал. Я надеюсь и желаю, чтобы в этих стенах выросла новая плеяда олимпийских чемпионов, чемпионов мира», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Руководитель облуправления архитектуры и градостроительства Арман Абдешов сообщил, что планируется дальнейшее расширение территории спортивного городка рядом с Дворцом спорта «Тараз-Арена».

«Здесь появятся также манеж легкой атлетики, теннисные корты, центр настольного тенниса и художественной гимнастики, которые будут соответствовать международным стандартам», - сказал Арман Абдешов.

Параллельно ведутся работы по благоустройству территорий от улицы Тауке хана до аэропорта «Аулие-ата», пояснили в пресс-службе акима Жамбылской области.

По информации управления физической культуры и спорта акимата области, в регионе имеется более 2 400 спортивных объектов. Это крупнейший в стране Дворец спорта «Тараз-Арена», стадионы, крупные спортивные комплексы, спортивные площадки, спортзалы, футбольные поля и другие объекты.