Сопереживаю каждому, кто бережет Казахстан вне зависимости от национальности - Алишер Сулеймен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Смотря на то, как в Казахстане вид на жительство получают индусы, британцы, французы, китайцы, американцы, малайцы и другие, как трепетно и ответственно они изучают казахский язык и историю моей страны, я сопереживаю каждому, кто бережет Казахстан, вне зависимости от национальности. Такое мнение выразил актер Алишер Сулеймен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, все, кто уехал на время, потом вернулся в Казахстан из разных стран, они часто говорят, что их там называли казахами. И вот я подумал, знаете, почему? Они с детства впитали в себя доброту, искренность казахского народа. И вот такого огромного сердца, которое приютило в себе столько наций и хранило их покой десятилетиями. Основы конфликтов, именно основы – всегда экономические», - пояснил спикер.

По его словам, реально поднять качество жизни, оберегать самобытность культуры законом, дать рабочие места и обеспечить будущее детей - надо делать сегодня и завтра, тогда, спикер считает, что конфликтов не будет.

«И вот, смотря на то, как в Казахстане вид на жительство получают индусы, британцы, французы, китайцы, американцы, малайцы и другие, как трепетно и ответственно они изучают казахский язык и историю моей страны, я сопереживаю каждому, кто бережет Казахстан, именно бережет, вне зависимости от национальности», - добавил актер Алишер Сулеймен.