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Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную Казахстаном гуманитарную помощь

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Мая 2020, 14:16
Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную Казахстаном гуманитарную помощь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе беседы главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан.

Президенты дали положительную оценку тесной и слаженной работе правительств по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и оперативному решению всех возникающих вопросов.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную Казахстаном гуманитарную помощь.

«Мы всегда чувствуем солидарность братского казахского народа и Вашу личную поддержку», – заявил лидер Кыргызстана.

Стороны также отметили необходимость совместных усилий для поддержания высокой динамики двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В частности, собеседники обсудили режим работы пограничных пунктов пропуска и подчеркнули важность возобновления их полноценного функционирования после завершения пандемии коронавируса. Также была достигнута договоренность о реализации конкретных мер по пресечению незаконного перемещения товаров между двумя государствами.

В целях дальнейшего укрепления инвестиционного взаимодействия отдельное внимание было уделено ряду актуальных вопросов, связанных с деятельностью казахстанских компаний в Кыргызстане.

Переговоры состоялись по инициативе казахской стороны.

Как сообщалось, Казахстан отправил 800 тонн муки в Кыргызстан в качестве гуманитарной помощи.


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