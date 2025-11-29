Сообщения WhatsApp могут содержать информацию о геолокации — эксперт

Об этом он рассказал в публикации на платформе X, где поделился результатами судебно-технического анализа устройства iPhone 12 Pro Max.

По словам Дэниела, изучение переписки в WhatsApp показало, что в метаданных сообщений отображается локация собеседника. Он утверждает, что ни он, ни отправитель сообщений не давали соответствующих разрешений, однако устройство автоматически сохранило данные.

— Если во время общения в WhatsApp у вас включена геолокация, то при судебно-технической экспертизе на другом устройстве эту информацию можно извлечь, — отметил специалист.

Эксперт добавил, что данные, собираемые WhatsApp, не ограничиваются информацией о местоположении. В метаданных, по его словам, сохраняются сведения о группах — кто их создал, когда они были созданы, кто был добавлен или покинул чат. Эти данные остаются доступными даже после выхода пользователя из группы.

Эксперт подчеркнул, что хранящиеся на устройстве файлы также содержат точные GPS-координаты места их создания: фотографий, видео, аудиозаписей и даже скриншотов. Кроме того, он утверждает, что смартфон сохраняет URL-адреса, имена пользователей, пароли и информацию об установленных приложениях.

— Каждое приложение оставляет цифровой след. Каждое сообщение хранит больше, чем просто текст. Анализ показывает, что следователи могут получить доступ к данным о локации, историям сообщений, информации о группах и активности приложений даже без джейлбрейка, — заявил он.

Корреспондент Anadolu направил WhatsApp запрос с просьбой прокомментировать эти утверждения. В компании сообщили, что тип собираемых данных зависит от того, как пользователь взаимодействует с сервисом.

— Чтобы предоставить наши услуги, нам требуется определенная информация, например номер телефона для создания учетной записи, — указали в WhatsApp.

Там также отметили, что использование некоторых функций предполагает предоставление дополнительных сведений, о чём пользователи уведомляются заранее.

— Если вы не разрешите доступ к данным геолокации, вы не сможете делиться своей локацией с контактами, — пояснили в компании.

WhatsApp при этом не стал комментировать утверждения о возможном сборе данных о местоположении без разрешения пользователя.

