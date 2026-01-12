Сообщения о заморе рыбы в Костанайской области проверяют экологи

В Министерстве экологии и природных ресурсов РК сообщили, что по данному факту на 12 января 2026 года запланирован выезд в Жангельдинский район. Будет создана комиссия с участием специалистов санитарно-эпидемиологической службы, управления природных ресурсов, департамента экологии и рыбной инспекции.

Как отметили в ведомстве, в предыдущие годы на реке Торгай уже фиксировались аналогичные случаи замора рыбы. Тогда причиной стало резкое снижение уровня кислорода в воде.

— По результатам выезда будут отобраны пробы воды и биоресурсов, проведены необходимые лабораторные исследования и дана официальная оценка ситуации, — сообщили в Минэкологии.

Вместе с тем в социальных сетях высказываются различные предположения о возможных причинах происшествия, в том числе версии о влиянии грунтовых вод с повышенной минерализацией.

Однако официального подтверждения этим данным на данный момент нет.

Ранее замор рыбы зафиксировали в Жангельдинском районе Костанайской области, в апреле 2025 года на реке Татыр.