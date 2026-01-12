РУ
телерадиокомплекс президента РК
    02:00, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Сообщения о заморе рыбы в Костанайской области проверяют экологи

    После сообщений, появившихся в социальных сетях, о заморе рыбы на реке Торгай в Жангельдинском районе Костанайской области, Министерство экологии и природных ресурсов РК направляет комиссию для проверки и установления причин происшествия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Зимние водоемы и реки Казахстана
    Фото: 24.kz

    В Министерстве экологии и природных ресурсов РК сообщили, что по данному факту на 12 января 2026 года запланирован выезд в Жангельдинский район. Будет создана комиссия с участием специалистов санитарно-эпидемиологической службы, управления природных ресурсов, департамента экологии и рыбной инспекции.

    Как отметили в ведомстве, в предыдущие годы на реке Торгай уже фиксировались аналогичные случаи замора рыбы. Тогда причиной стало резкое снижение уровня кислорода в воде.

    — По результатам выезда будут отобраны пробы воды и биоресурсов, проведены необходимые лабораторные исследования и дана официальная оценка ситуации, — сообщили в Минэкологии.

    Вместе с тем в социальных сетях высказываются различные предположения о возможных причинах происшествия, в том числе версии о влиянии грунтовых вод с повышенной минерализацией.

    Однако официального подтверждения этим данным на данный момент нет.

    Ранее замор рыбы зафиксировали в Жангельдинском районе Костанайской области, в апреле 2025 года на реке Татыр.

    Теги:
    Костанайская область Рыбоводство Экология Минэкологии и природных ресурсов Происшествия
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
