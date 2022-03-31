Сообщения о минировании поступили в ТРЦ «Хан Шатыр» и «Mega Silk Way» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сразу в несколько объектов Нур-Султана поступили ложные сообщения о заложенных бомбах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

«Сегодня в полицию на канал «102» поступило несколько вызовов о том, что на электронный почтовый адрес автосалонов «My car» и «Lexus», а также ТРЦ «Хан Шатыр» и «Mega Silk Way» с электронного адреса осуществлена рассылка письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах.

В настоящее время экстренные службы города занимаются проверкой объектов», - сообщили в ведомстве.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность. Просим граждан не создавать панику и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.

Напомним, сообщения о мировании поступили также на ряд объектов в городе Алматы и Караганды. Вчера сообщалось о «минировании» ТРЦ «Сарыарка» в Нур-Султане.