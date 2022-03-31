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    16:06, 31 Март 2022 | GMT +6

    Сообщения о минировании поступили в ТРЦ «Хан Шатыр» и «Mega Silk Way» в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сразу в несколько объектов Нур-Султана поступили ложные сообщения о заложенных бомбах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    «Сегодня в полицию на канал «102» поступило несколько вызовов о том, что на электронный почтовый адрес автосалонов «My car» и «Lexus», а также ТРЦ «Хан Шатыр» и «Mega Silk Way» с электронного адреса осуществлена рассылка письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах.

    В настоящее время экстренные службы города занимаются проверкой объектов», - сообщили в ведомстве.

    Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность. Просим граждан не создавать панику и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.

    Напомним, сообщения о мировании поступили также на ряд объектов в городе Алматы и Караганды. Вчера сообщалось о «минировании» ТРЦ «Сарыарка» в Нур-Султане.

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