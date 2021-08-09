Сообщения о массовом падеже скота в Балхашском районе не подтвердились – Минсельхоз
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сведения о массовой гибели скота в селе Балатопар Балхашского района Алматинской области не соответствуют реальному положению дел. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ».
8 августа, по поручению и. о. министра Е. Карашукеева, в сельский округ Балатопар Балхашского района Алматинской области направлена рабочая группа сотрудников министерства.
По информации ведомства, была проведена встреча с жителями и руководителями крестьянских хозяйств. В ходе встречи местные жители не подтвердили массовый падеж скота, а также опровергли информацию о дефиците кормов.
По словам жителей, имеющиеся сенокосные угодья в полной мере позволяют обеспечить заготовку грубых кормов на предстоящую зимовку. Кроме того, дополнительно можно проводить заготовку кормов на побережье озера Балхаш, расположенного на расстоянии 25-30 км от села Балатопар.
Посещены сенокосные угодья села Топар и Желторангы, где заготовку сена осуществляла бригада из семи человек, с использованием сельхозтехники.
«В целом, на территории сельского округа Балатопар и Балхашского района признаков засухи не наблюдается. Сенокосные угодья предоставляются аграриям Жамбылского и Илийского районов, а также соседним районам Жамбылской области», - отметили в ведомстве.
Таким образом, и нформация о массовой гибели скота, опубликованная в СМИ не соответствует действительности и не имеет под собой оснований.
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