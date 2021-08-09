+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сообщения о массовом падеже скота в Балхашском районе не подтвердились – Минсельхоз

9 Августа 2021 18:03
Поделиться:
Сообщения о массовом падеже скота в Балхашском районе не подтвердились – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сведения о массовой гибели скота в селе Балатопар Балхашского района Алматинской области не соответствуют реальному положению дел. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Более 500 водоемов подходят для ведения рыбного хозяйства в СКО
Многолетнюю проблему с подачей воды в канале решают махтааральцы О чем писали 30 лет назад в газетах СКО Ситуация с кормами находится под контролем – Минсельхоз

8 августа, по поручению и. о. министра Е. Карашукеева, в сельский округ Балатопар Балхашского района Алматинской области направлена рабочая группа сотрудников министерства.

По информации ведомства, была проведена встреча с жителями и руководителями крестьянских хозяйств. В ходе встречи местные жители не подтвердили массовый падеж скота, а также опровергли информацию о дефиците кормов.

По словам жителей, имеющиеся сенокосные угодья в полной мере позволяют обеспечить заготовку грубых кормов на предстоящую зимовку. Кроме того, дополнительно можно проводить заготовку кормов на побережье озера Балхаш, расположенного на расстоянии 25-30 км от села Балатопар.

Посещены сенокосные угодья села Топар и Желторангы, где заготовку сена осуществляла бригада из семи человек, с использованием сельхозтехники.

«В целом, на территории сельского округа Балатопар и Балхашского района признаков засухи не наблюдается. Сенокосные угодья предоставляются аграриям Жамбылского и Илийского районов, а также соседним районам Жамбылской области», - отметили в ведомстве.

Таким образом, и нформация о массовой гибели скота, опубликованная в СМИ не соответствует действительности и не имеет под собой оснований.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #СМИ   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Более 500 водоемов подходят для ведения рыбного хозяйства в СКО
Многолетнюю проблему с подачей воды в канале решают махтааральцы
О чем писали 30 лет назад в газетах СКО
Ситуация с кормами находится под контролем – Минсельхоз
Популярное
1 Карагандинского чиновника уволили за организацию тоя
2 Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
3 Подросток утонул в водохранилище в ВКО
4 Девятерых иностранцев не пропустили через госграницу в Павлодарской области
5 На пять суток могут арестовать нарушителей карантина в Караганде
6 На Актюбинском заводе ферросплавов возник пожар
Читайте также
Обязательна ли вакцинация для студентов
В Казахстане начали взвешивать пассажиров самолетов
Карагандинского чиновника уволили за организацию тоя
Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
Подросток утонул в водохранилище в ВКО
Девятерых иностранцев не пропустили через госграницу в Павлодарской области
На пять суток могут арестовать нарушителей карантина в Караганде
На Актюбинском заводе ферросплавов возник пожар
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив