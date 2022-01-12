Сообщения о кредитной амнистии опровергли в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях казахстанцы вновь распространяют сообщения о списании банковских займов всем без исключения гражданам. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Информацию опровергли в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.

«Нет никакой кредитной амнистии. Это недостоверная информация», — сообщили в call-центре ведомства.