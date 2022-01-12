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    19:10, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Сообщения о кредитной амнистии опровергли в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях казахстанцы вновь распространяют сообщения о списании банковских займов всем без исключения гражданам. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

    Информацию опровергли в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.

    «Нет никакой кредитной амнистии. Это недостоверная информация», — сообщили в call-центре ведомства.


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