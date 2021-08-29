Сообщения о биометрических турникетах в школах Сарани оказались фейком

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях появилось сообщение о нововведениях в одной из школ города Сарани в Карагандинской области. Там якобы установили турникет с функцией распознавания лиц и, более того, родителей заставляют платить за его использование. Это сообщение опровергли в Управлении образования Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

«Это фейк. Турникеты не распознают лица, они предназначены только для измерения температуры тела. Родители за него платить не будут», — сообщили в ведомстве.

Ранее такие турникеты появились и в других школах региона. Новость о первом из них, установленном в школе-лицее № 104 города Караганды, была опубликована на официальном сайте акимата Карагандинской области. Устройство способно считывать температуру тела 30 человек одновременно. Если у кого-то фиксируется температура выше 37 градусов, то вход блокируется.

Таким образом, устройства не способны распознавать лица. Информация о том, что за использование новых турникетов обязывают платить родителей, также является фейком.