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    14:29, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Сообщение о вырубке елей в Алматы проверяют в управлении зеленой экономики

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Информация о вырубке ели возле здания «Казахмыс» по улице Курмангазы в Алматы появилась на просторах интернета. Сотрудники управления зеленой экономики города выехали на указанное место с проверкой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты управления зеленой экономики Алматы выехали на место, чтобы проверить данный факт и оценить ущерб. Однако на месте ни ели, ни пня не было. Выяснено, что ранее возле здания «Казахмыс» ель не росла.

    «Управление зеленой экономики обратилось в Департамент полиции города. Местная полицейская служба провела осмотр местности, опросила жителей и проверила камеры видеонаблюдения. Возможно, неизвестные выбросили елку после Нового года на улицу», - ответили в управлении зеленой экономики.

    Напомним, в ноябре прошлого года возле ТД «Sulpak» на пересечении улиц Ауэзова и Толе би были незаконно спилены 13 деревьев. Позже подрядчики были оштрафованы за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

    Установлено, что вырубленные деревья относятся к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам растений. Департамент полиции города переквалифицировал уголовное дело со статьи 340 на статью 339 часть 2 УК РК (Незаконное уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений группой лиц).


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Другие государственные органы Экология Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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