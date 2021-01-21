Сообщение о вырубке елей в Алматы проверяют в управлении зеленой экономики

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Информация о вырубке ели возле здания «Казахмыс» по улице Курмангазы в Алматы появилась на просторах интернета. Сотрудники управления зеленой экономики города выехали на указанное место с проверкой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты управления зеленой экономики Алматы выехали на место, чтобы проверить данный факт и оценить ущерб. Однако на месте ни ели, ни пня не было. Выяснено, что ранее возле здания «Казахмыс» ель не росла.

«Управление зеленой экономики обратилось в Департамент полиции города. Местная полицейская служба провела осмотр местности, опросила жителей и проверила камеры видеонаблюдения. Возможно, неизвестные выбросили елку после Нового года на улицу», - ответили в управлении зеленой экономики.

Напомним, в ноябре прошлого года возле ТД «Sulpak» на пересечении улиц Ауэзова и Толе би были незаконно спилены 13 деревьев. Позже подрядчики были оштрафованы за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

Установлено, что вырубленные деревья относятся к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам растений. Департамент полиции города переквалифицировал уголовное дело со статьи 340 на статью 339 часть 2 УК РК (Незаконное уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений группой лиц).