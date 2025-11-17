14:52, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5
Соня Жиенбаева выиграла первый титул в парном разряде турнира серии ITF в США
Соня Жиенбаева выиграла турнир ITF W50 в американском Остине в паре с американкой Саванной Брабус, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
В финале казахстанка с Саванной обыграли американский дуэт Виктория Осигве/Алана Смит 6:3, 6:3. Для Сони это первый трфоей в парном разряде под эгидой ITF, до этого казахстанка дважды становилась победительницей этой серии в одиночке.
Напомним, что в начале 2025 года 19-летняя Соня Жиенбаева поступила в американский университет Pepperdine University — это частный университет в Малибу, который находится в штате Калифорния, США.
Напомним, что о реальных позициях женского тенниса Казахстана в итоговом рейтинге WTA мы рассказывали ранее.