Соня Жиенбаева выиграла первый титул в парном разряде турнира серии ITF в США

В финале казахстанка с Саванной обыграли американский дуэт Виктория Осигве/Алана Смит 6:3, 6:3. Для Сони это первый трфоей в парном разряде под эгидой ITF, до этого казахстанка дважды становилась победительницей этой серии в одиночке.

Напомним, что в начале 2025 года 19-летняя Соня Жиенбаева поступила в американский университет Pepperdine University — это частный университет в Малибу, который находится в штате Калифорния, США.

Напомним, что о реальных позициях женского тенниса Казахстана в итоговом рейтинге WTA мы рассказывали ранее.