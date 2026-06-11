Сомнительный эксперт и незаконные улики: как может развалиться дело экс-чиновников из Шымкента

Громкое дело, которое судья ранее возвращал прокурорам из-за процессуальных нарушений, спустя четыре месяца заново начали рассматривать в суде Тараза практически в неизменном виде, подробности в материале корреспондента агентства Kazinform.

В городском суде №2 города Тараза продолжаются слушания по громкому уголовному процессу. На скамье подсудимых – бывший главный архитектор Арман Абдешов и руководитель управления жилья Шымкента Нурбол Жунусбеков.

Чиновникам и другим фигурантам дела вменяется присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы. Однако уже на первых заседаниях больше вопросов вызывает не позиция подсудимых, а качество следствия.

По словам адвокатов, в суд вновь поступили материалы, которые ранее уже возвращались из-за процессуальных нарушений. При этом дело рассматривает тот же судья, который ранее направлял его на дополнительное расследование.

В ходе заседаний прокурор зачитывает материалы уголовного дела, тогда как защита последовательно указывает на возможные нарушения и несоответствия в доказательствах. Суду приходится задавать дополнительные вопросы для уточнения обстоятельств.

Напомним, в феврале текущего года судья, обнаружив существенные нарушения в материалах следствия, вернул дело в прокуратуру для устранения недостатков. Ожидалось, что за прошедшие месяцы будут проведены дополнительные следственные действия, однако, по утверждению стороны защиты, материалы вернулись в суд без существенных изменений.

В рамках процесса рассматривается, в частности, аудиторская проверка 11 проектов детальной планировки Тараза, разработанных для выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Одним из ключевых доказательств стороны обвинения является заключение эксперта, признавшей документы незаконными.

Особое внимание в ходе слушаний стороны уделили компетентности самого привлеченного эксперта. Сторона защиты предоставила суду данные, ставящие под сомнение ее статус. Была озвучена информация об отсутствии у проверяющей обязательных государственных лицензий на проведение комплексных экспертиз (включающих анализ инженерных сетей, газоснабжения и дорожной инфраструктуры).

Также адвокаты заявили о возможном конфликте интересов, отметив, что специалист является сотрудником конкурирующей проектной организации. Эксперт ранее обращалась в государственные органы с инициативами проверок в отношении организации, чью деятельность ей впоследствии поручили оценивать.

Отдельное внимание в суде уделено вопросу доступа к материалам, имеющим гриф «Для служебного пользования». По словам защиты, остаётся неясным, каким образом такие документы оказались у частного лица до официального начала проверочных мероприятий.

Другим доводом проверки, который на суде столкнулся с жесткой контраргументацией, стал тот факт, что градостроительные проекты не были внесены в специализированную лицензионную программу ArcGIS. Как следует из официальных ответов акимата и отдела архитектуры Тараза, в период с 2020 по 2023 годы, когда разрабатывались ПДП, местные исполнительные органы эту программу не закупали, и она не значилась в технических спецификациях к договорам. Фактически, как заявляют адвокаты, к проектам прошлых лет были ретроспективно применены нормы законодательства, вступившие в силу лишь в 2024 году, что противоречит базовым принципам права.

В уголовном праве действует принцип, согласно которому доказательства, полученные с нарушением закона, а также производные от них выводы могут быть признаны недопустимыми. В случае подтверждения процессуальных нарушений ключевое аудиторское заключение может утратить доказательную силу.

Контекст расследования

Арман Абдешов ранее руководил управлением архитектуры и градостроительства Шымкента, Нурбол Жунусбеков возглавлял управление жилья. Оба оказались под следствием в 2025 году, их задержания прошли с разницей в несколько недель.

Как уточнялось ранее, расследование в отношении Абдешова касается его прежней деятельности и не связано с работой в Шымкенте. С 2020 по 2022 год он возглавлял управление архитектуры и градостроительства Жамбылской области, затем занимал аналогичную должность в Таразе. В Шымкент его назначили в феврале 2025 года.

Нурбол Жунусбеков занял пост руководителя управления жилья весной 2025 года. До этого он работал в сфере архитектуры и земельных отношений. В момент задержания он находился в официальном отпуске.

Досудебное расследование в отношении Жунусбекова и других лиц началось 5 марта 2025 года. В августе его задержали, после чего суд санкционировал содержание под стражей в СИЗО Астаны. В сентябре на основе собранных доказательств действия подозреваемого окончательно квалифицировали по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК — хищение имущества в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Следственные действия завершили в октябре 2025 года, после чего материалы направили в суд.