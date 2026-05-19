Сомнительные госзакупки на 90 млн тенге пресекли в ВКО

В Восточном Казахстане прокуратура выявила нарушения при планировании государственных закупок на десятки миллионов тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Речь идет о проектах строительства детских и спортивных площадок, которые пытались оформить как обычный ремонт.

Как сообщили в прокуратуре, нарушения выявлены в ходе анализа работы местных исполнительных органов Уланского района. Выяснилось, что акиматы пяти сельских округов включили в планы закупок на 2026 год проекты благоустройства на сумму 44 млн тенге. При этом работы были указаны как «текущий ремонт». Но проверка смет показала — фактически речь шла о новом строительстве.

— Планировались устройство оснований, бетонных покрытий и установка новых игровых комплексов. Согласно законодательству, такие работы требуют обязательной разработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы, — сообщили в надзорном органе.

Еще одно нарушение прокуроры выявили при проведении закупок, связанных с искусственным дроблением лотов. По данным ведомства, заказы разделили на небольшие части, чтобы избежать конкурсных процедур и самостоятельно определить поставщиков.

— Общая сумма необоснованно раздробленных лотов составила 45,1 миллиона тенге, — отметили в прокуратуре.

После вмешательства надзорного органа все спорные проекты исключили из планов госзакупок до приведения документов в соответствие с требованиями закона. В прокуратуре подчеркнули, что принятые меры позволили предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 90 млн тенге.

Ранее сообщалось, что нарушения в госзакупках на 125 млн тенге выявили в Туркестанской области.