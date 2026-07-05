Солнечные панели между рельсами: в Швейцарии испытали новый проект

В Швейцарии успешно завершились тесты «солнечной железной дороги». Разработкой уже заинтересовались в других странах, передает Kazinform со ссылкой на DW .

Стартап Sun-Ways предлагает питать ж/д составы с помощью специальных солнечных панелей, установленных прямо на железнодорожных путях между рельс. В сентябре такие панели установили на участке железной дороги длиной в 100 метров близ швейцарского Бютта.

Предполагалось, что эксперимент будут проводить в течение трех лет, но уже сейчас его результаты признаны настолько обнадеживающими, что власти региона рассматривают установку такой системы на постоянной основе.

С начала работы «солнечной железной дороги» 48 панелей на заданном участке выработали около 16 000 кВт⋅ч энергии — примерно столько за год потребляет домохозяйство, в котором освещение, подогрев воды, отопление и бытовая техника работают на электричестве.

Однако у «солнечной железной дороги» есть и слабые места. Например, солнечные панели традиционно располагают под углом до 35 градусов, что увеличивает их КПД. На ж/д полотне так панели не поставить, но в Sun-Ways уверяют, что из-за отсутствия наклона потери выработки энергии панелями составляют лишь около 10%.

Другая проблема — загрязнение панелей из-за проезда транспорта, что априори снижает качество их работы. Для ее решения в стартапе предлагают оснастить концы подвижного состава специальными щетками. У Международного союза железных дорог есть и другие опасения по поводу проекта. Установка солнечных панелей на путях ведет к повышенному риску возгораний из-за возможного появления на них микротрещин.

Кроме того, блики от панелей могут отвлекать машинистов. Sun-Ways же уверяет, что их панели сделаны из более прочных материалов, нежели привычные обычному пользователю, а сверху на них наносят антибликовое покрытие.

Так или иначе Sun-Ways уже подписала соглашение о сотрудничестве с компанией из Италии, которая взаимодействует с национальным оператором железнодорожной инфраструктуры Rete Ferroviaria Italiana. Также стартап получил согласие властей на установку солнечных панелей на ж/д путях в Южной Корее и ведет переговоры с компаниями из Нидерландов, Китая, Индии и Сингапура.

Ранее стали известны результаты референдума о лимите численности населения Швейцарии.