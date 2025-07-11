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    03:44, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Солнечная энергия впервые стала крупнейшим источником электроэнергии в Евросоюзе

    Такие данные приводит энергетический аналитический центр Ember, в исследовании которого говорится, что солнечная энергия впервые обогнала ядерную и ветроэнергетику, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    солнечная энергетика
    Фото: DALL-E

    В прошлом месяце в Евросоюзе было произведено 22,1% электроэнергии от солнечных панелей. Годом ранее этот показатель составил 18,9%. В целом отмечается, что рекордная солнечная активность и развитие установок солнечных панелей увеличили выработку до 45,4 тераватт-часов (ТВтч).

    За ними следуют атомная энергетика (21,8%) и ветровая энергетика (15,8%). В то время как доля угля упала до рекордно низкого уровня.

    Как минимум, в тринадцати странах ЕС зафиксирован самый высокий за месяц уровень солнечной генерации. Эти рекордные показатели во многом обусловлены продолжающимся строительством солнечных электростанций в последние годы, а также периодами жаркой и солнечной погоды. Рекордные показатели солнечной энергетики помогли энергосистеме ЕС справиться с возросшим спросом, вызванным аномальной жарой, охватившей континент в конце июня.

    О том, что в Казахстане растет интерес к установке маломасштабных объектов возобновляемых источников энергии читайте здесь.

    Теги:
    Евросоюз ЭКО-ЭНЕРГЕТИКА Энергетика Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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