Казахстанцы могут заработать на солнечной энергии

По словам вице-министра энергетики РК Сунгата Есимханова, особенную активность в этом направлении демонстрирует малый бизнес.

— Так называемые маломасштабные объекты ВИЭ — это, в частности, установки у нетто-потребителей. В прошлом году мы обновили законодательство: если говорить простыми словами, теперь житель частного дома может установить на крыше солнечные батареи мощностью до 200 киловатт, из которых 100 кВт он может использовать для собственных нужд, а оставшиеся 100 кВт — продавать в сеть. При этом энергопередающая компания обязана выкупать эту электроэнергию по среднему тарифу, действующему в соответствующем регионе. Это делает механизм достаточно выгодным, — пояснил он.

По словам спикера, в частных домах пока устанавливаются батареи в меньшей степени, однако представители малого бизнеса уже активно используют данный инструмент.

— За последний год мощность таких объектов в стране выросла более чем в два раза, — отметил Сунгат Есимханов.

В Министерстве энергетики также подчеркнули, что в ближайшее время планируется усилить информационно-разъяснительную работу по вопросам поддержки маломасштабной генерации совместно с акиматами.

Какие новые проекты в рамках развития возобновляемых источников энергии запустят до 2027 года в Казахстане - читайте здесь.