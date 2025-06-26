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    18:58, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанцы могут заработать на солнечной энергии

    В Казахстане растет интерес к установке маломасштабных объектов возобновляемых источников энергии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    солнечные панели
    Фото: Kazinform

    По словам вице-министра энергетики РК Сунгата Есимханова, особенную активность в этом направлении демонстрирует малый бизнес.

    — Так называемые маломасштабные объекты ВИЭ — это, в частности, установки у нетто-потребителей. В прошлом году мы обновили законодательство: если говорить простыми словами, теперь житель частного дома может установить на крыше солнечные батареи мощностью до 200 киловатт, из которых 100 кВт он может использовать для собственных нужд, а оставшиеся 100 кВт — продавать в сеть. При этом энергопередающая компания обязана выкупать эту электроэнергию по среднему тарифу, действующему в соответствующем регионе. Это делает механизм достаточно выгодным, — пояснил он.

    По словам спикера, в частных домах пока устанавливаются батареи в меньшей степени, однако представители малого бизнеса уже активно используют данный инструмент.

    — За последний год мощность таких объектов в стране выросла более чем в два раза, — отметил Сунгат Есимханов.

    В Министерстве энергетики также подчеркнули, что в ближайшее время планируется усилить информационно-разъяснительную работу по вопросам поддержки маломасштабной генерации совместно с акиматами.

    Какие новые проекты в рамках развития возобновляемых источников энергии запустят до 2027 года в Казахстане - читайте здесь

    Теги:
    Зеленая энергетика Минэнерго РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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