Солнечная электростанция мощностью 50 МВт строится в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С ходом строительства новой солнечной электростанции ознакомился аким Жамбылской области БердибекСапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, солнечная электростанция возводится в Жамбылском районе.

«Строительство электростанции началось в сентябре этого года, планируется завершить в первом полугодии 2022 года. Проектная мощность - 50 МВт. В рамках данного проекта общая сумма привлеченных инвестиций составляет 16 миллиардов тенге. Местные исполнительные органы оказывают содействие в решении вопросов, касающихся подведения инженерной инфраструктуры. Выделен земельный участок площадью 300 гектаров», - пояснили в ведомстве.

Генеральным подрядчиком является украинская компания.

По словам руководителя проекта Дениса Ткаченко, в период строительства СЭС создано 170 рабочих мест, после запуска станции постоянными рабочими местами будет обеспечено 15 человек.

Солнечные панели, устанавливаемые на станции, движутся с помощью специального механизма. Такая современная установка вводится в эксплуатацию впервые в регионе.

«Жамбылская область обладает огромным потенциалом использования возобновляемых источников энергии. Необходимо принять меры по улучшению инвестиционной среды, максимально использовать все природные ресурсы. Солнечная электростанция – важный объект, который внесет свой вклад в обеспечение области электроэнергией. Реализация этого проекта способствует созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджет и инвестиций в регион, что, несомненно, положительно отразится на экономике области», - отметил аким области.

По данным облакимата, в Жамбылской области общее количество объектов ВИЭ достигло 17. Общая их мощность составляет 388 МВт. Эти объекты производят до 20 процентов возобновляемой электроэнергии в стране.