Солист «Астана Опера» раскрыл секреты работы над особенной ролью Квазимодо

Солист балетной труппы «Астана Опера» Серик Накыспеков исполняет одну из самых сложных партий в спектакле «Собор Парижской Богоматери» — роль Квазимодо. Артист рассказал корреспонденту Kazinform о физических испытаниях на сцене, внутреннем мире героя, и о том, почему история горбуна из Нотр-Дама остается актуальной и сегодня.

По словам Серика Накыспекова, работа над образом Квазимодо стала для него особенным этапом творческого пути. Интересно, что знакомство со спектаклем началось не с главного героя, а с роли священника Фролло.

— Я был первым артистом, который исполнил партию Фролло в нашем театре после премьеры постановки. Тогда же начал изучать и роль Квазимодо. К этой партии пришел позже и танцую ее уже несколько лет, — рассказал артист.

Главным вызовом он называет необычное сценическое решение французского хореографа Ролана Пети. В отличие от многих постановок, где физический недостаток героя создается с помощью костюма и специальных накладок, в версии «Астана Опера» горб приходится изображать исключительно пластикой тела.

Фото: из личного архива Серика Накыспекова

— Нужно постоянно удерживать плечо в определенном положении, создавая иллюзию горба. После репетиций и спектаклей все затекает, болит, тело буквально перекашивает. Это одна из самых сложных задач в партии, — признался Накыспеков.

Несмотря на внешнюю уродливость героя, артист видит в Квазимодо воплощение доброты, искренности и преданности.

— Он очень чистый человек. Его отвергают, над ним издеваются, но внутри он остается добрым и светлым. Он предан Фролло, который вырастил его, и способен на настоящую любовь и самопожертвование. Всегда хочется показать эту беззащитность, которая сочетается с огромной внутренней силой, — отметил танцовщик.

При этом исполнитель подчеркивает, что физическая сложность партии не является определяющим фактором.

Фото: из личного архива Серика Накыспекова

— Для профессионального артиста балета это выполнимая задача. Все элементы отрабатываются на репетициях. Гораздо важнее передать характер и психологию персонажа, — считает он.

Особое внимание в спектакле уделяется пластике. Именно через движения, мимику и взгляд зритель должен увидеть внутренний мир героя.

— В классическом балете тело стремится к идеальным линиям. Здесь все наоборот: движения намеренно ломаются, появляется асимметрия, перекос. Через это приходится показывать боль Квазимодо, его одиночество и одновременно доброту. Пластика становится главным инструментом рассказа, — объяснил артист.

Одним из ключевых моментов всей истории Накыспеков считает сцену, в которой избитому и униженному Квазимодо помогает Эсмеральда.

— Все отвернулись от него, а она единственная подошла и дала воды. Это момент настоящего человеческого сострадания. Именно тогда герой впервые чувствует, что его принимают таким, какой он есть, — рассказал он.

Наиболее эмоциональными для исполнителя остаются сцены унижения Квазимодо в первом акте и трагическая развязка во втором.

Фото: из личного архива Серика Накыспекова

— Особенно тяжело переживается момент, когда героя избивают и бросают одного. Он никому не желает зла, но сталкивается с жестокостью только из-за своей внешности. А в финале ему приходится сделать выбор между преданностью Фролло и справедливостью. Это очень сильная драматическая линия, — отметил артист.

По мнению Серика Накыспекова, история Квазимодо не потеряла актуальности спустя столетия.

— Зрители по-прежнему сопереживают герою. После спектакля многие говорят, что им хотелось помочь ему. Значит, эта история продолжает трогать людей и сегодня, — считает он.

Главный урок, который несет персонаж, артист формулирует просто:

— Не стоит судить по внешности. Очень часто первое впечатление оказывается обманчивым. За необычной внешностью может скрываться добрый и искренний человек. Думаю, Квазимодо напоминает нам о необходимости быть внимательнее и добрее друг к другу.

Фото: из личного архива Серика Накыспекова

Говоря о своих ожиданиях от встречи со зрителем, Накыспеков признается: главное для него — чтобы публика прожила эту историю вместе с артистами.

— Хочется, чтобы зритель ушел из театра неравнодушным. Чтобы утром после спектакля он все еще вспоминал пережитые эмоции — радость, сочувствие, боль, сострадание. Если это остается с человеком, значит, мы сделали свою работу правильно, — заключил солист «Астана Опера».

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