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Солдаты срочной службы приняли присягу в Актобе

1 Декабря 2019 17:59
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Солдаты срочной службы приняли присягу в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В День Первого Президента РК 100 солдат, прибывших для прохождения срочной службы в город Актобе, приняли присягу Родине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Церемония состоялась в парке имени Первого Президента. Сегодня здесь на верность Родине присягнули 100 молодых солдат войсковой части 30238.

В церемонии приняли начальник Актюбинского гарнизона полковник Руслан Утепов, представители городского акимата, местных органов военного управления, ветераны Вооруженных сил, войны в Афганистане и локальных военных конфликтов, родные и близкие солдат.


Смотря на своих детей в военной форме, родители признаются, что испытывают чувство гордости. Мать рядового Рыспека Досыбая, проходящего службу в войсковой части 30238, не скрывает радости:

«Мой сын за год стал готовиться к службе в армии, он занимался спортом, бегал каждое утро, подтягивался на турнике. Он сам решил служить срочную службу, а я поддержала его. Мой сын вырос настоящим мужчиной. Я рада, что вырастила настоящего патриота Казахстана и очень горжусь своим сыном», - делится Аимжан Жунусова.

Принятие военной присяги – самое важное и незабываемое событие в жизни солдат. Произнося слова присяги, они готовы с честью выполнить свой конституционный долг, оправдать доверие родителей, народа и Президента страны.



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Ключевые слова: Актюбинская область, Армия,
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Автор:

Самал Ендибаева

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