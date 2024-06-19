Солдаты КНДР подорвались на минах в демилитаризованной зоне

Северокорейские войска понесли «многочисленные потери» в результате взрывов наземных мин при закладке взрывчатки вдоль вооруженной границы страны с Югом в последние месяцы. Об этом было заявлено в докладе южнокорейских военных, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), с января северокорейские солдаты устанавливают мины и конструкции, похожие на противотанковые заграждения, в различных местах вдоль демилитаризованной зоны (ДМЗ), разделяющей Северную и Южную Кореи. В результате, по данным JCS, несколько солдат Северной Кореи погибли либо получили ранения.

- Несколько северокорейских солдат были убиты или ранены в результате взрывов наземных мин, - говорится в заявлении JCS.

Как отмечает ведомство, южнокорейские военные внимательно следят за военной деятельностью Севера на границе.

Доклад JCS появился на фоне обострения напряженности на Корейском полуострове, где северокорейский лидер Ким Чен Ын усилил риторику и отказался от давней политики поиска мирного воссоединения с Южной Кореей.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила около 310 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи.