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    Солдата-срочника разыскивают в Усть-Каменогорске

    В Усть-Каменогорске объявлен в розыск военнослужащий срочной службы Айкын Мархан 2004 года рождения, который самовольно покинул место несения службы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Солдата-срочника разыскивают в Усть-Каменогорске
    Фото: Отдел военной полиции Усть-Каменогорского гарнизона

    По информации отдела военной полиции Усть-Каменогорского гарнизона, 23 июля около 06:30 военнослужащий, находясь в суточном наряде дневальным по складу ракетно-артиллерийского вооружения войсковой части №27943, самовольно покинул территорию склада и уехал в неизвестном направлении. Отмечается, что место службы он покинул без оружия.

    В настоящее время ведутся его поиски. Жителей Казахстана просят оказать содействие в установлении местонахождения военнослужащего. 

    Приметы разыскиваемого: рост около 177 см, вес около 80 кг, телосложение среднее, глаза черные, волосы короткие черные, на лице имеются родинки. Предположительно был одет в полевую военную форму, однако мог переодеться в гражданскую одежду.

    Информацию о местонахождении военнослужащего можно сообщить по телефонам: 8 (7232) 62-34-15, 8 705 508 39 39, 8 775 553 53 35.

    Также отмечается, что конфиденциальность обратившихся гарантируется.

    Поисковые мероприятия находятся на контроле Главного управления военной полиции Вооруженных сил Республики Казахстан.

    Ранее сообщалось, что заявивший о незаконном удержании призывник из Жетысу объявлен в розыск.

    Военные Армия Регионы Казахстана Усть-Каменогорск
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор