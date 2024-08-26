Солдат-срочник провел два месяца в реанимации: судмедэксперт по делу Бишимбаева даст заключение

Прибыв на службу в воинскую часть № 30212 села Отар Кордайского района Жамбылской области, 19-летний Нуржигит Абдильпатта, не успев принять присягу, оказался в реанимации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Солдат-срочник, который два месяца провел в реанимации, недавно вернулся домой в Костанай.

По словам свидетелей-сослуживцев, его ударил сержант во время построения. По данному инциденту было завершено расследование и проведена государственная экспертиза. Сейчас потерпевший ждет заключения судебно-медицинской экспертизы. Позже дело будет рассмотрено в военном суде.

Родители Нуржигита Абдильпатты рассказали, что в судебном процессе примет участие судебно-медицинский эксперт Тахир Халимназаров, который составлял заключение о причинах травм Салтанат Нукеновой по делу Куандыка Бишимбаева. По их словам, Тахир Халимназаров не остался равнодушным к ситуации с Нуржигитом и согласился участвовать в этом деле.

Напомним, 9 июня военнослужащий РгК «Юг» в тяжелом состоянии поступил в реанимационное отделение Центральной районной больницы Кордайского района Жамбылской области. У пациента присутствовал плеврит справа, инфекционно-токсический шок 3-4 степени, гипоксический отек головного мозга, мозговая кома, состояние после клинической смерти.

Южное региональное военное следственное управление Министерства внутренних дел возбудило уголовное дело в отношении военнослужащего младшего сержанта Турлан Д. Д. по уголовной статье «Злоупотребление властью».