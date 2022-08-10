10 Августа 2022 09:33

Солдат-срочник из воинской части Нацгвардии погиб в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий срочной службы воинской части Национальной гвардии погиб в Алматы, помогая своим сослуживцам эвакуироваться в безопасное место во время бури, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе РгК «Оңтүстік» Нацгвардии РК сообщили, что в соответствии с планом боевой подготовки воинской части 5571, личный состав первого батальона оперативного назначения находился на полевом выходе в учебном центре воинской части 5574 с 8 по 13 августа.

«9 августа в 20:55 началась сильная буря со шквальным ветром, в результате которого разрушился палаточный городок. Рядовой Шахимов А. Н., помогая своим сослуживцам эвакуироваться в безопасное место, получил травму головы от удара металлического каркаса палатки при выходе из нее. Сразу же была оказана первая медицинская помощь и его доставили в городское медицинское учреждение города Конаев. В городской больнице города Конаев констатировали смерть военнослужащего», - сообщили в ведомстве.

Рядовой Шахимов А.Н., 2003 года рождения, был призван департаментом по делам обороны Кокшетау Акмолинской области весной 2022 года.

По данному факту доложено по линии дежурной службы и оповещены взаимодействующие органы. Причины происшествия выясняются, проводится служебное расследование.

«Главное командование Национальной гвардии Республики Казахстан и региональное командование «Оңтүстік» приносит свои глубокие соболезнования родителям и близким рядового Шахимова А.Н.», - добавили в Нацгвардии.