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Солдат сбежал из воинской части Нацгвардии в Алматинской области
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Солдат сбежал из воинской части Национальной гвардии РК. Его задержали, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе Национальной гвардии РК сообщили, что 9 августа этого года около 21.30 часов военнослужащий срочной службы воинской части 6655 (г. Актобе) рядовой Ердәулет Сабыржанұлы, прибывший на обучение в воинскую часть 6654 (п. Каракемер, Алматинская область), самовольно покинул расположение военного городка.
«11 августа в 02.35 часов силами военнослужащих воинской части 6654 на рынке «Алтын орда» (г. Алматы) военнослужащий был задержан. Самовольный уход не связан с прохождением воинской службы. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится служебное расследование», - отметили в Нацгвардии.
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