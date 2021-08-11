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Солдат сбежал из воинской части Нацгвардии в Алматинской области

11 Августа 2021 16:51
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Солдат сбежал из воинской части Нацгвардии в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Солдат сбежал из воинской части Национальной гвардии РК. Его задержали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе Национальной гвардии РК сообщили, что 9 августа этого года около 21.30 часов военнослужащий срочной службы воинской части 6655 (г. Актобе) рядовой Ердәулет Сабыржанұлы, прибывший на обучение в воинскую часть 6654 (п. Каракемер, Алматинская область), самовольно покинул расположение военного городка.

«11 августа в 02.35 часов силами военнослужащих воинской части 6654 на рынке «Алтын орда» (г. Алматы) военнослужащий был задержан. Самовольный уход не связан с прохождением воинской службы. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится служебное расследование», - отметили в Нацгвардии.


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#Алматинская область   #Нацгвардия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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