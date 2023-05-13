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Сольный концерт Димаша Кудайбергена «Stranger» пройдет в Малайзии

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
13 Мая 2023, 23:10
Сольный концерт Димаша Кудайбергена «Stranger» пройдет в Малайзии Фото: dimashnews.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Шоу «Stranger» известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена продолжает свое путешествие по миру. 24 июня в Куала-Лумпуре пройдет сольный концерт артиста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Dimashnews.com.

Шоу состоится на знаменитом столичном стадионе Axiata Arena Bukit Jalil в 20:30.

Напомним, грандиозное шоу Димаша Кудайбергена «Stranger» состоялось в Турции 6 мая. Сольный концерт Димаша проходил в Antalya Expo Kongre Merkezi. На шоу приехали зрители из 44 стран мира. Фанаты из Турции подарили певцу турецкий национальный музыкальный инструмент - баглама.


Культура   Димаш Кудайберген   Общество   Музыка   Малайзия  
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