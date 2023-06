Сольный концерт Димаша Кудайбергена прошел в Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 апреля в Дюссельдорфе состоялся первый сольный концерт Димаша Кудайбергена в Германии. Колоссальная энергетика и атмосфера единства ни на секунду не утихали под сводами арены ISS Dome, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

На долгожданном сольном концерте Димаша в Европе собрались зрители из Евразии, Америки, Африки, Австралии, из близких и далеких уголков планеты для того, чтобы увидеть большое шоу казахстанского артиста. Димаш представил измененную программу тура «ARNAU», начатого еще до мировой пандемии.

Программа концерта была многополярной и представляла собой сочетание строгих вокальных композиций, таких как «Ave Maria», «Stranger» и совершенно по-особенному звучавшей в этот вечер «Знай» с мощными, полными драйва «Lay Down» и «Durdaraz»; берущих за душу «Qairan Elim», «If I never breath again» и «Let it be» с танцевальными энергичными песнями «Give me your love», «Be with me» и «Screaming».

Особенный интерес в концертных программах Димаша вызывает мультиязычность композиций, которые артист исполняет. «ARNAU» в Дюссельдорфе не стал исключением. Со сцены прозвучали композиции на знакомом многим английском языке, и зрители с самого начала шоу с удовольствием подпевали «Golden» и «Fly away».

Исполнение Димашем величественной «Olimpico» на итальянском и знаковой «S.O.S» на французском как всегда заворожило слушателей. Любимые зрителями «лебеди» на русском языке звучали вместе с залом, легко и нежно. На китайском языке Димаш спел «Autumn Strong», «Battle of memory» и «War and peace», каждая из которых играет особую роль в его творчестве.

И, конечно, большая часть концерта представляла собой песни на родном языке артиста. Сложный и красивый казахский язык снова послужил инструментом объединения разных народов.

Так, во время традиционной распевки с залом, Dears хором пели: «Әлемде бірлік болсын» («Да будет единство во всем мире») и «Мен сені сүйемін» («Я люблю тебя»).

Поклонники, знающие тексты наизусть, с удовольствием подпевали Димашу ставшие уже международными песни. Припевы «Unforgettable day», «Mahhabat ber Magan» и «Daididau» Dears повторяли несколько раз, не отпуская артиста.

О зрителях концерта можно смело сказать – их объединила музыка, поскольку на концерте собрались люди, приехавшие с разных континентов, говорящие на разных языках, разных национальностей и возрастов. Однако все эти различия стали незаметными, как только зазвучали первые аккорды и в зале зажглись огоньки фонариков, подсветок, баннеров и любящих сердец поклонников артиста.

Атмосфера концерта была завораживающая, дружеская, каждая песня принималась публикой с большой отдачей, в перерывах между песнями Димаш общался с залом на разных языках, успевал принимать букеты и шутить.

Многонациональная команда артиста – техническая группа, музыканты, танцоры, все выложились по максимуму и превратили вечер в большой праздник.

Зарина Божакова и Джордан Аракелян зажгли публику песней «Fire», Олжас Курманбек, исполняя партии на кобызе, создал в зале особенную магическую атмосферу.

В финале шоу энергетика артиста и зрителей была на максимуме. Димаш в процессе представления команды устроил импровизированный батл на барабанах с Ильей Покровским, несколько раз спускался в зрительный зал, не уставал благодарить поклонников и завершил концерт, пообещав скорую встречу в Праге.

Напомним, в апреле в крупнейшем университете Японии «The Open University of Japan» открылся новый курс по изучению русского языка. В программе курса студентам будут представлены песни Димаша Кудайбергена.