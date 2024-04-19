Касым-Жомарт Токаев напомнил, что сегодня в Акорде подписали план мероприятий по развитию автовокзалов. Основная цель — сократить пограничные проверки и устранить пробки, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Мы обсудили ход строительства строящегося на границе торгово-логистического и промышленного комплекса. Мы договорились, что запустим его как можно скорее. Этот шаг будет способствовать развитию промышленных отношений и торговли. Кроме того, мы обсудили возможности в агропромышленном секторе. В прошлом году товарооборот двух стран в этой сфере увеличился на 10% и достиг 300 миллионов долларов. Для наших стран очень важно увеличить объемы производства, открыть совместные предприятия, наладить связь между научно-исследовательскими институтами. В связи с этим перед правительствами двух стран была поставлена ​​задача принять «дорожную карту», — сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления по итогам переговоров с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым сегодня в Акорде.

По словам Главы государства, в условиях нестабильности мирового рынка внимание было уделено обеспечению продовольственной безопасности. Решения, принятые сегодня, окажут существенное влияние на это дело.

— Казахстанские инвесторы вносят свой вклад в развитие важных отраслей экономики Кыргызстана, улучшая социальную ситуацию. Например, в Иссык-Кульской области на средства казахстанских предпринимателей планируется построить солнечную электростанцию. Кроме того, ведутся переговоры о строительстве завода ферросплавов в Джалал-Абадской области. Мы договорились создать благоприятные условия для эффективной работы совместных предприятий. В связи с этим сегодня было подписано Соглашение о защите взаимных инвестиций. Мы также договорились о внедрении и развитии системы электронного правительства. Мы договорились обмениваться опытом и укреплять сотрудничество в сфере информации для цифровизации экономики. Активизация связей между двумя странами является одной из важнейших задач. В этом контексте принимаются конкретные меры по увеличению возможности перевозки товаров через границу и совершенствованию ее процедур, — отметил Президент.

При этом Касым-Жомарт Токаев напомнил, что сегодня в Акорде подписали план мероприятий по развитию автовокзалов. Основная цель — сократить пограничные проверки и устранить пробки. Эта работа будет находиться под особым контролем Правительств обеих стран.