Сократится ли срок исковой давности для СМИ в рассматриваемом законодательстве

Вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков рассказал, как проходит обсуждение внедрения в законодательство «О масс-медиа» нормы об исковой давности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, согласно этой норме журналисты должны будут хранить данные, доказывающие достоверность опубликованной информации, только три года. Это поможет повысить статус представителей средств массовой информации.

- В текущем законопроекте «О масс-медиа» мы включаем такое понятие как «исковая давность». Это концептуальная норма, которая повышает статус журналистов. Исковая давность будет сидеть в отраслевом законе о масс-медиа. Что такое исковая давность? Сейчас в случае обнаружения какой-то информации, порочащей честь и достоинство лица, он может неограниченное количество времени подать в суд. Мы сейчас этот срок сокращаем до трех лет, мы предлагаем до трех лет. Мы это обсуждаем еще в стенах Парламента. Мы будем работать с нашими уполномоченными органами. Позиция министерства – можно сократить еще и на меньший срок, мы рассмотрим и год, мы не против. Если лицо в течение указанного периода, а в данном случае три года, не подает иск на средства массовой информации об оскорблении чести и достоинства, тогда он это право теряет. Если три года истекло, то есть, как говорится, время прошло и его претензии будут считаться не обоснованными, и не будут приниматься, - пояснил Канат Искаков, отвечая на вопрос журналистов в министерстве юстиции.

Вице-министр также пояснил, что это международное практика, требование представителей СМИ, международных правозащитных организаций и позиция ведомства.

По словам Каната Искакова, госорганы не выступают против данного предложения.