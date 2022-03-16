Сократить президентскую квоту в Сенате поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил сократить президентскую квоту в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, следует пересмотреть порядок формирования и ряд функций Сената. В настоящее время Верхняя Палата состоит из 49 депутатов – по два избираемых сенатора от каждого региона и 15 сенаторов, назначаемых Президентом. Такая конструкция позволяла в должной мере учитывать региональную специфику и давала возможность Главе государства непосредственно влиять на законотворческий процесс», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

По словам Президента, для своего времени она была достаточно эффективной и прогрессивной.

«Но сегодня нам нужно двигаться вперед. Президентскую квоту в Сенате следует рассматривать не как средство контроля, а в качестве механизма учета голосов и мнений социальных групп, слабо представленных в Парламенте. Поэтому мною принято решение о сокращении президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов. Причем 5 из них будут рекомендованы АНК, а не избраны ею, как это происходит в настоящее время», - добавил Глава государства.