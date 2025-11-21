РУ
    09:34, 21 Ноябрь 2025

    Сократит поездку на 12 часов: новый маршрут запустят из Алматы в Костанай

    С 16 декабря АО «Пассажирские перевозки» запускает новый скоростной маршрут Тальго «Алматы — Костанай», который сократит время в пути на 12 часов, передает агентство Kazinform.

    поезд, железная дорога
    Фото: КТЖ

    — С 16 декабря АО «Пассажирские перевозки» запускает новый маршрут Тальго № 119/120 «Алматы — Костанай», который будет курсировать по четным дням. Формирование состава из вагонов Тальго позволит сократить время в пути на 12 часов по сравнению со стандартными поездами. Данный маршрут позволит перевозить более 600 пассажиров. Поезд проходит через крупные города, такие как Костанай, Тобол, Атбасар, Астана, Караганды и Алматы, — говорится в сообщении пресс-службы нацкомпании.

    На новом маршруте будут использованы составы комфортных вагонов Тальго. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места со скидкой до 50%.

    Как сообщили в КТЖ, данное решение направлено на повышение скорости транспортного сообщения между южным и северным регионами страны, а также на обеспечение более комфортных условий перевозок для пассажиров в зимний период.

    Проездные документы будут доступны на официальном сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах железнодорожных вокзалов.

