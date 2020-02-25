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Сократить количество рейсов в неблагополучные по коронавирусу страны планирует Казахстан

25 Февраля 2020 10:40
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Сократить количество рейсов в неблагополучные по коронавирусу страны планирует Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан планирует ограничить количество авиарейсов со странами, неблагополучными по ситуации с коронавирусом. Об этом заявил председатель комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Талгат Ластаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время этот вопрос анализируется. В отношении этих стран (с неблагополучными по коронавирусу - прим. авт.) количество рейсов и авиасообщений будет, по меньшей мере, ограничено. В отношении каких стран? Конечно, это вспышка, которая сейчас в Южной Корее, также есть активность в отношении региона Юго-Восточной Азии – это Япония, по Ирану есть вопросы», - прокомментировал Талгат Ластаев в кулуарах заседания Правительства.

По его словам, планируется создать межведомственную комиссию и по ее итогам в отношении определенных стран, неблагополучных по коронавирусу, будет принято решение.

По информации агентства Yonhap, Южная Корея сообщила о 60 новых подтвержденных случаях обнаружения коронавируса у граждан страны. Общее число инфицированных коронавирусом достигло 893.

Кувейт, Афганистан и Бахрейн подтвердили первые официальные случаи заражения коронавирусом.

Также сообщалось, что число жертв коронавируса в Иране достигло восьми человек.


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Ключевые слова: Транспорт, Безопасность, Другие государственные органы, Пневмония в Китае,
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Акбота Кузекбай

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