В Астане проходит пленарное заседание Мажилиса Парламента РК. Председатель комитета по финансам и бюджету Мажилиса РК депутат Татьяна Савельева рассказала, что изменит новый Налоговый кодекс. Он будет состоять из 822 статей, передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, проект установит дифференциацию ставки КПН для налогоплательщиков некоторых отраслей, расширит налоговые вычеты для развития обработки и стимулирует реинвестирование прибыли на модернизацию. Ожидается, что его введение сократит количество налогов и других обязательных платежей в бюджет, оптимизирует все специальные налоговые режимы и пересмотрит подходы по мониторингу и анализу предоставления налоговых льгот.

Савельева считает, что новый документ поспособствует совершенствованию налогового администрирования.

— Сопутствующий законопроект разработан в связи с необходимостью приведения в соответствие с проектом нового Налогового кодекса и предусматривает внесение изменений и дополнений в 3 Кодекса и 19 законов Республики Казахстан. Комитет готов взять данные законопроекты в работу и подготовить по ним заключения, — заявила она.

Напомним, 2 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана, где рассказал о необходимости налоговых реформ. Он также поручил перенести принятие нового Налогового кодекса на год.