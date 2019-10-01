Сокращение взаимной торговли между странами ЕАЭС отметил Касым-Жомарт Токаев

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот Евразийского экономического союза с третьими странами сократился на 2%, а взаимная торговля – на 5%. Поэтому странам ЕАЭС крайне важно поддерживать устойчивый экономический рост. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Организации Объединенных Наций, развернувшаяся торговая война может привести к потерям в мировой экономике от 850 млрд долларов до почти одного триллиона долларов уже у началу следующего года. Снижение темпов производства, сокращение инвестиций в глобальном масштабе может составить около 1% от всеобщего валового внутреннего продукта. Это колоссальные цифры. Снижение темпов экономического роста в мире, особенно у наших основных партнеров – Европейского Союза, Китая, могут повлечь за собой и нежелательные последствия для нас», - заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Он отметил, что в этом году наблюдается сокращение товарооборота.

«По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот Евразийского экономического союза с третьими странами сократился на 2%, взаимная торговля стран Союза сократилась более чем на 5%, до 28 млрд долларов. Это, согласитесь, неблагоприятная тенденция. Нас, конечно, волнует сокращение экспорта казахстанской продукции. Экспорт Казахстана со странами Евразийского экономического союза сократился на более чем 6%. Конечно, в это есть и объективные экономические причины, но наличие административных барьеров мы также не списываем со счетов», - сказал Глава государства.

«Нам крайне важно поддержать устойчивый экономический рост наших государств. Это возможно только за счет реального и взаимовыгодного сотрудничества – интеграции и кооперации», - добавил К. Токаев.

Как ранее сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Глава государства встретился с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

Отметим, в заседании принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, России Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Помимо лидеров государств-членов ЕАЭС на заседание приглашены Президент Молдовы Игорь Додон как глава государства-наблюдателя при союзе, а также почетные гости – Президент Ирана Хасан Рухани и Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.