Сокращение учителей физкультуры не ожидается - управление образования Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления образования Алматы Айдын Сайлаубай заявил, что учебные часы по физической культуре будут перераспределены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане пересмотрели среднюю нагрузку на одного учителя физической культуры. С нового учебного года на занятиях физкультуры класс не будет делиться на подгруппы.

«У нас в связи с сокращением учебных часов физической культуры, сокращение учителей не произошло. Все учителя остаются. Часы будут перераспределены отдельно на каждого. Индивидуально вопрос прорабатывается. Сокращение преподавателей физической культуры мы не ожидаем. Часы будут перераспределены в рамках существующих часов, которые сейчас есть в школах», - ответил спикер на вопрос журналиста на брифинге в Региональной службе коммуникаций в Алматы.

Ранее сообщалось, что тысячи учителей физической культуры оказались под угрозой увольнения. Тогда министр просвещения Асхат Аймагамбетов прокомментировал эту информацию. По его словам, в стране более 500 тыс. часов по физической культуре, а работают около 30 тыс. педагогов. Министр заявил, что средняя нагрузка на одного учителя теперь будет составлять 1,2 ставки.

В новом учебном году на уроках физкультуры дети будут заниматься как раньше три часа в неделю с 1 по 11 классы.