Сокращение срока дородовых выплат и качества интернета в столице – что обсуждалось на коллегии МЦРИАП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице прошло расширенное заседание коллегии Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем докладе глава ведомства Багдат Мусин сообщил о том, что Министерство планирует сократить срок получения дородовых выплат путем цифровизации процесса.

По его словам, после пересмотра бизнес-процессов планируется их максимальный перевод в проактивные услуги.

«Расскажу на примере рождения ребенка. Основные проблемы в этом процессе – это отсутствие понимания, куда идти за консультацией, как встать на учет и получить дородовые выплаты. Это те вопросы, которые ставили перед нами присутствующие на фокус-группе 50 человек, это были беременные и родившие мамы. Множество непонятных процессов, тогда как основная нужда матери – удовлетворение базовых потребностей. Поэтому мы говорим, что не только теперь надо получить свидетельство о рождении и автоматизировать пособие, но и другие процессы есть. Например, чтобы дородовые выплаты получить, 15 дней надо. Мы их в этом году будем переводить до одного часа», - пообещал Багдат Мусин.

«Также была скрытая проблема – вызов патронажной медсестры. Патронажная медсестра должна была приходить по правилам в течение трех дней, но сейчас затягиваются сроки и иногда не приходят. Поэтому, мы тоже эти процессы автоматизируем, чтобы было видно, к кому сходили, к кому надо пойти и так далее», - считает министр.

Глава ведомства также рассказал о разработке национального проекта «Доступный интернет».

«Цель проекта – обеспечение населения и бизнеса высокоскоростным доступом к сети Интернет не менее 100 Мбит/с. Одно из главных мероприятий нацпроекта – прокладка оптики до трех тысяч населенных пунктов. То есть, речь идет не только об административных зданиях, как школы, больницы и акиматы, но прежде всего, о подключении конкретных домохозяйств к высокоскоростному интернету», - сказал Б. Мусин.

По информации главы ведомства, совместно со Всемирным банком Минцифровизации будет предоставлять специальные гранты на подключение доступа к Интернету «последней мили», на субсидирование малых и средних операторов.

Также как уточнил министр, в 20 городах будет начато внедрение и строительство мобильной связи 5G.

Фото: aa.com.tr

Кроме того, по его словам, в Астане появится «СуперЦОН», объединяющий в себе ряд услуг.

«На основе клиентского опыта предоставления госуслуг в ЦОН мы поняли, что граждане, получив услуги в ЦОН, обивают пороги других инстанций, таких как ЕНПФ, коммунальные предприятия, акиматы и другие. Поэтому все эти организации мы хотим сконцентрировать в одном здании, чтобы все возникшие потребности граждан решались в одном месте. На сегодня мы с акиматом Астаны договорились, что это будет единое пространство, то есть СуперЦОН для комфортного и качественного обслуживания граждан. В одном здании будут все фронт-офисы государства, чтобы граждане не ходили туда-сюда», - объяснил Багдат Мусин.

По информации министра, на сегодня ведутся работы по модернизации центров обслуживания населения. В этом году планируют обновить 50 ЦОНов.

Глава МЦРИАП подчеркнул, что одной из важных стратегических задач является развитие отрасли связи.

«Сегодня в Казахстане 6 290 сельских населенных пунктов, из них 4 858 подключены к широкополосному мобильному Интернету. Работа направлена на увеличение покрытия связью 4-го поколения взамен 3G. Также технологически устаревшие решения ADSL будут заменены высокоскоростными технологиями доступа к Интернету», - перечислил Б. Мусин.

Он также сообщил, что сегодня во всем мире наблюдается большой рост темпов использования интернет-трафика развлекательного контента. От этого растет нагрузка на инфраструктуру связи.

«Международный опыт показывает, что развитые страны активно инвестируют в инфраструктуру связи. Проведенный нами первый аукцион по 5G показал большой интерес телеком-рынка инвестировать в передовые окупаемые проекты», - отметил глава ведомства.

Упомянул Б. Мусин и про социальный кошелек.

Платформа «Социальный кошелек» уже работает в пилотном режиме для предоставления бесплатного, льготного горячего питания в школах и лекарственных средств. На сегодня все меры господдержки доступны в Социальном кошельке через платформу eGov. Сейчас там 13 млн пользователей», - сообщил министр.

Вместе с тем, министр подчеркнул, что под руководством Премьер-Министра ведется работа по «регулированию с чистого листа».

«В 2022 году мы автоматизировали 42 сферы госконтроля и надзора субъектов бизнеса на основе системы управления рисками. То есть теперь, по этим 42 направлениям никто не будет вручную формировать планы проверок. В этом году будут оцифрованы 36 сфер», - добавил он.

По результатам выступления главы Минцифровизации, ряд поручений озвучил Премьер-Министр страны Алихан Смаилов.

В частности, Премьер поручил провести анализ покрытия территории страны сотовой связью и интернетом.

Премьер подчеркнул, что по поручению Главы государства обеспечение качественными сотовой связью и Интернетом должно охватить все города и райцентры, а также республиканские и основные областные автодороги.

«Министерству цифрового развития необходимо провести анализ имеющегося покрытия сотовой связью и Интернетом. Необходимые мероприятия должны быть приняты в рамках разрабатываемого нацпроекта «Доступный Интернет». Вместе с этим, на сегодняшний день ведется работа по внедрению мобильной связи 5G, при которой планируется охватить, в первую очередь, города республиканского значения и областные центры», - поручил глава Кабмина.

«Соответствующая работа должна быть завершена в 2027 году. Наряду с этим важно дальнейшее развитие стандартов связи 3G и 4G в регионах с повышением норм качества связи», - добавил А. Смаилов.

Кроме того, глава Кабмина высказал недовольство темпами строительства оптоволоконных магистралей.

«Сегодня ведется определенная работа по строительству трансграничных оптоволоконных магистралей в рамках проектов «Каспий ВОЛС» и гипермагистрали «Запад-Восток», позволяющие соединить Европу и Восточную Азию через территорию Казахстана», - сказал Алихан Смаилов.

По его словам, своевременное завершение строительства и запуск сопутствующих центров обработки данных (ЦОД) позволят аккумулировать ресурсы трансграничных магистралей, обеспечить обработку ожидаемого транзитного трафика от 3 % до 8 % от мирового потока данных.

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«Однако, подготовительная работа по строительству магистралей и центров обработки данных ведется недостаточными темпами. Не решены отдельные вопросы на уровне законодательного урегулирования, международных договоренностей, не определено местоположение ЦОДов и условия их функционирования», - отметил Премьер.

Глава Кабмина также поручил завершить до конца года работу по интеграции информационных систем госорганов.

«Министерству до конца первого квартала текущего года необходимо проанализировать и сформировать перечень жизненных ситуаций, которые действительно облегчат жизнь наших граждан на протяжении всего жизненного цикла от рождения до пенсии. Для обеспечения транспарентности и оперативности использования данных «Smart Data Ukimet» уже интегрировала в себе 77 информационных систем. В связи с чем, Министерству до конца текущего года надо завершить работу по интеграции оставшихся 19 информационных систем госорганов», - поручил А. Смаилов.

Еще одно поручение Премьера МЦРИАП заключается в необходимости проанализировать сбои в информационных системах государственных органов.

«Особое внимание хочу обратить также на вопросы бесперебойности работы информационных систем госорганов, функционирующих на ведомственном уровне. За прошлый год зафиксировано порядка 500 сбоев с общим временем простоя более 700 часов», - отметил Премьер-Министр.

По его словам, данные отрицательные факты Министерству нужно детально проанализировать и в месячный срок выработать механизм обеспечения госорганами бесперебойной работы своих информсистем с возложением персональной ответственности на цифровых вице-министров.

Также Премьером даны поручения и в космической отрасли.

«Еще одним важным блоком, закрепленным за Министерством, является развитие космической отрасли. Казахстан принимает активное участие в освоении данной сферы и интеграции ее технологий в экономику страны. Для дальнейшего развития отрасли сегодня надо решить ряд задач. Одним из наиболее важных проектов в космической сфере республики является система дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). В текущем году заканчивается срок эксплуатации спутников ДЗЗ. Планируется в течение трех лет осуществить их планомерный вывод из эксплуатации. Поэтому требуется осуществить их замену. Министерству и заинтересованным госорганам важно ускорить работу в данном направлении», - сказал Алихан Смаилов.

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В свою очередь, председатель АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» Айдын Аимбетов озвучил достижения организации за последние годы.

«Общество вот уже 17 лет успешно работает в космической отрасли и является национальным оператором дистанционного зондирования Земли

(ДЗЗ) и СВСН. Создана и успешно эксплуатируется космическая система дистанционного зондирования Земли; наземная космическая инфраструктура на базе Национального космического центра; управляет тремя космическими аппаратами (KazEOSat 1; KazEOSat 2; KazSTSat) из центров управления на территории Национального космического центра; осуществляется планирование съемок и обработка заказов клиентов», - сказал Айдын Аимбетов на заседании.

Кроме того, по его словам, организацией осуществляется круглосуточный мониторинг дистанционным зондированием территории Республики Казахстан, созданы и введены в эксплуатацию геопорталы для государственных органов Республики Казахстан. Также на этапе ввода в промышленную эксплуатацию Сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов.

А председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП Ержан Мейрамов ответил на вопросы журналистов касательно низкого качества интернета в столице.

«Если говорить о качестве конкретно по столице, то сегодня и Премьер-Министру показывали оборудование ДРС, на котором мы проверяем соответствие качества связи, которое утверждено на уровне законодательства. То есть мы конкретно знаем, конкретные зоны. Если говорить по Астане – это зона за Хан Шатыром, район ЖК «Манхеттен», расположение от спортивных кластеров, Барыс Арены. Зачастую, там большая проблема – это проблема радиофобии», - сказал Е. Мейрамов в кулуарах расширенного заседании коллегии ведомства.

«И там мы совместно с акиматом системно пытаемся подойти. Будет разработана дорожная карта, если нет возможности установить базовую станцию на каком-то конкретном ЖК, мы будем изыскивать земельный участок, или возможность установить где-то между ЖК, или до дополнительно соорудить антенно-мачтовые сооружения на которые будем размещать базовые станции», - добавил спикер.