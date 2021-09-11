Сокращение населения в северных регионах Казахстана отмечают эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эксперты обсудили проект Концепции миграционной политики Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ведомстве, Минтруда совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) провели круглый стол по обсуждению проекта Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы.

В мероприятии приняли участие сотрудники министерств труда и социальной защиты населения, иностранных дел, образования и науки, внутренних дел, эксперты МОМ, представители неправительственных и международных организаций, а также ученые, занимающиеся исследованием отечественной миграционной ситуации.

В ходе мероприятия участники обсудили текущую миграционную ситуацию в республике, достижения в рамках Концепции миграционной политики до 2021 года, глобальные вызовы миграции для Казахстана, а также возможности по созданию благоприятных миграционных условий.

О важности эффективного выстраивания миграционной политики и текущих вызовах, предусмотренных в Концепции, рассказал первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов.

Он напомнил, что Глава государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года подчеркнул необходимость разработки механизмов защиты прав казахстанцев, работающих за рубежом, а также решения вопросов внутренней трудовой мобильности населения.

«Проект Концепции отмечает существующие и ожидаемые внутренние и внешние вызовы, требующие расширения концептуальных основ миграционной политики. Так, одной из острых внутренних проблем является избыток рабочей силы с низкой квалификацией и дефицит квалифицированных кадров в отдельных секторах экономики.

Еще один важный аспект – перенаселенность крупнейших городов и отдельных территорий. Ко всему прочему расселение этнических мигрантов также идет в густонаселенных регионах. На фоне этого отмечается обезлюдение приграничных территорий и сокращение численности населения в северных регионах, особенно трудоспособного возраста. В будущем это приведет к сложностям обеспечения экономического роста этих регионов, и в целом может повлиять на национальную безопасность страны», – заключил Акмади Сарбасов.

Кроме того, он рассказал и о внешних вызовах, отмеченных в Концепции. К ним относятся риски роста численности рабочей силы с низкой квалификацией за счет ожидаемого притока трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, и одновременного оттока квалифицированных кадров и талантливой молодежи, а также возможное появление в стране деструктивных элементов с потоками миграции.

«Экономическое развитие, создание достойных рабочих мест для внутренних мигрантов, гендерное равенство, защита прав мигрантов, а также решение вопросов трудовой миграции, трафика людей и «утечки умов» должны быть в числе приоритетов разрабатываемой Концепции», – подчеркнул первый вице-министр.

По его словам, в ходе реализации миграционной политики необходимо достичь трех главных целей: расширить возможности для трудоустройства рабочей силы, повысить конкурентоспособность работников, а также улучшить информированность участников рынка труда о возможностях и условиях трудоустройства как внутри страны, так и за рубежом.

В свою очередь координатор по Центральной Азии, Глава миссии МОМ в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане Зейнал Гаджиев отметил, что новая Концепция – это инновационный документ, так как Казахстан – одна из первых стран в регионе, которая начала выстраивать миграционную политику в соответствии с новыми реалиями.



