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    19:20, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сокращение населения в северных регионах Казахстана отмечают эксперты

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эксперты обсудили проект Концепции миграционной политики Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ведомстве, Минтруда совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) провели круглый стол по обсуждению проекта Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы.

    В мероприятии приняли участие сотрудники министерств труда и социальной защиты населения, иностранных дел, образования и науки, внутренних дел, эксперты МОМ, представители неправительственных и международных организаций, а также ученые, занимающиеся исследованием отечественной миграционной ситуации.

    В ходе мероприятия участники обсудили текущую миграционную ситуацию в республике, достижения в рамках Концепции миграционной политики до 2021 года, глобальные вызовы миграции для Казахстана, а также возможности по созданию благоприятных миграционных условий.

    О важности эффективного выстраивания миграционной политики и текущих вызовах, предусмотренных в Концепции, рассказал первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов.

    Он напомнил, что Глава государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года подчеркнул необходимость разработки механизмов защиты прав казахстанцев, работающих за рубежом, а также решения вопросов внутренней трудовой мобильности населения.

    «Проект Концепции отмечает существующие и ожидаемые внутренние и внешние вызовы, требующие расширения концептуальных основ миграционной политики. Так, одной из острых внутренних проблем является избыток рабочей силы с низкой квалификацией и дефицит квалифицированных кадров в отдельных секторах экономики.

    Еще один важный аспект – перенаселенность крупнейших городов и отдельных территорий. Ко всему прочему расселение этнических мигрантов также идет в густонаселенных регионах. На фоне этого отмечается обезлюдение приграничных территорий и сокращение численности населения в северных регионах, особенно трудоспособного возраста. В будущем это приведет к сложностям обеспечения экономического роста этих регионов, и в целом может повлиять на национальную безопасность страны», – заключил Акмади Сарбасов.

    Кроме того, он рассказал и о внешних вызовах, отмеченных в Концепции. К ним относятся риски роста численности рабочей силы с низкой квалификацией за счет ожидаемого притока трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, и одновременного оттока квалифицированных кадров и талантливой молодежи, а также возможное появление в стране деструктивных элементов с потоками миграции.

    «Экономическое развитие, создание достойных рабочих мест для внутренних мигрантов, гендерное равенство, защита прав мигрантов, а также решение вопросов трудовой миграции, трафика людей и «утечки умов» должны быть в числе приоритетов разрабатываемой Концепции», – подчеркнул первый вице-министр.

    По его словам, в ходе реализации миграционной политики необходимо достичь трех главных целей: расширить возможности для трудоустройства рабочей силы, повысить конкурентоспособность работников, а также улучшить информированность участников рынка труда о возможностях и условиях трудоустройства как внутри страны, так и за рубежом.

    В свою очередь координатор по Центральной Азии, Глава миссии МОМ в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане Зейнал Гаджиев отметил, что новая Концепция – это инновационный документ, так как Казахстан – одна из первых стран в регионе, которая начала выстраивать миграционную политику в соответствии с новыми реалиями.



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