Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Сокращение населения отмечается в сорока приграничных районах Казахстана

Автор:  
Серик Сабеков
5 Июня 2023, 20:45
Сокращение населения отмечается в сорока приграничных районах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Плотность населения в приграничных с КНР районах Казахстана ниже среднего по стране и составляет в среднем 5,2 человека на один кв. км (среднее по РК – 7). Такие данные приводятся в проекте постановления Правительства РК по внесению изменений в Концепцию развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы, размещенном на портале открытых НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отдельных отдаленных приграничных районах данный показатель составляет 0,6 чел. на кв.км. Одной из главных причин депопуляции территории приграничных с КНР районов является упразднение в 1997 году отдельных приграничных районов (Нарынкольского, Катон-Карагайского, Маркакольского, Тарбагатайского, Маканшинского и др.) и перенос районных центров вглубь территории страны, подальше от государственной границы. В целом, за последние 3 года население приграничных районов Казахстана выросло с 3,35 до 3,36 млн человек», - отмечено в документе.

При этом, как сообщается в проекте постановления, в 40 приграничных районов из 65 отмечается сокращение численности населения, что связано с миграционным оттоком и естественной убылью населения.

«Население сокращается преимущественно в приграничных районах Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей. Основными причинами миграционного оттока населения из приграничных территорий являются низкие доходы населения, высокий уровень безработицы, неудовлетворительный уровень качества жизни людей, слабая транспортная доступность (в отдельных районах), а также износ социальной и инженерно-дорожной инфраструктуры», - поясняется в проекте концепции.

По итогам 2022 года отрицательное сальдо миграции отмечается в Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Алматинской областях.

Естественная убыль населения отмечается в приграничных районах Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. В Туркестанской, Алматинской и Мангистауской областях наблюдается естественный прирост.


Статистика   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Еще пару недель может занять тушение пожара под Астаной – глава МЧС РК
Еще пару недель может занять тушение пожара под Астаной – глава МЧС РК