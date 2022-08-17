17 Августа 2022 13:52

Сокращен перечень документов для подключения к газу в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая компенсация предусмотрена для социально уязвимых слоев населения по подключению к газу в столице, сообщил на брифинге руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов городского управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Максат Есмагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акиматом города предпринят ряд мер по снижению нагрузки по подключению для населения. Для оказания содействия населению к переходу на газ сокращен перечень документов для подключения. Если раньше по всей республике требовалось порядка восьми документов, чтобы подключиться, то на сегодняшний день перечень сокращен до четырех. Необходимо отметить, что при внесении изменений мы обязательно учитывали, чтобы не снижались требования безопасности к тем постройкам, которые мы будем подключать к газу», - сказал Максат Есмагулов.

Кроме того, было отмечено, что на сегодня выдаются бесплатные приборы учета газа. Предусмотрена денежная компенсация для социально уязвимых слоев население в размере 430 тыс.тенге. Есть рассрочка и беспроцентное кредитование через банки на газификацию дома до 750 тыс. тенге на 1,5 года.

На сегодняшний день в городе имеют доступ к подключению 10 жилых массивов и три микрорайона: Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, Железнодорожный, Промышленный, Юго-Восток правая сторона, Юго-Восток левая сторона, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, микрорайоны Казахаул и Акбидай, а также дома в районе улиц Московская – Потанина.

По данным акимата, выполнено строительство 650 км сетей газоснабжения (акимат – 550 км, КазТрансГаз – 100 км). Доступом к газу обеспечено 14 тыс. абонентов с охватом около 200 тыс. человек.