Сокращать уроки в дежурных классах нельзя – Асхат Аймагамбетов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал разницу во времени обучения в дежурных классах в различных школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У нас есть методические рекомендации, мы говорим о том, что рекомендуемая длительность уроков в дежурных классах должна составлять 40 минут. Поэтому если есть такие школы (сокращающие время обучения - корр.), соответственно, будем проводить разъяснительную работу», - сказал Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.
Глава МОН пообещал разобраться с этой ситуацией.
«Когда некоторые коллеги пытаются дежурные классы уместить в один час, то вообще самого смысла проведения обучения в таких дежурных классах нет. Это и для родителей неудобно. Если родитель привел ребенка и через час буквально должен его забрать и при этом мы говорим, что осваиваем типовую учебную программу, то это неправильно. Соответствующую работу повторно мы с нашими коллегами проведем», - добавил Асхат Аймагамбетов.
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