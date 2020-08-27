Сокращать уроки в дежурных классах нельзя – Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал разницу во времени обучения в дежурных классах в различных школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть методические рекомендации, мы говорим о том, что рекомендуемая длительность уроков в дежурных классах должна составлять 40 минут. Поэтому если есть такие школы (сокращающие время обучения - корр.), соответственно, будем проводить разъяснительную работу», - сказал Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Глава МОН пообещал разобраться с этой ситуацией.

«Когда некоторые коллеги пытаются дежурные классы уместить в один час, то вообще самого смысла проведения обучения в таких дежурных классах нет. Это и для родителей неудобно. Если родитель привел ребенка и через час буквально должен его забрать и при этом мы говорим, что осваиваем типовую учебную программу, то это неправильно. Соответствующую работу повторно мы с нашими коллегами проведем», - добавил Асхат Аймагамбетов.