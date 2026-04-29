Соколов-балобанов выпустили в дикую природу сотрудники алматинского зоопарка

В Алматинском зоопарке сообщили о выпуске в естественную среду обитания пары соколов-балобанов, передает Kazinform.

Как отметили в зоопарке, птицы были переданы учреждению в октябре природоохранной прокуратурой после конфискации. В течение нескольких месяцев птицы находились под наблюдением специалистов, где для них были созданы условия для восстановления и реабилитации.

— Зоопарк стал для них временным домом и госпиталем. Проведены все необходимые ветеринарные мероприятия, птицы прошли курс восстановления, им установлены чипы для дальнейшего мониторинга, — сообщили в учреждении.

После вступления в силу судебного решения птицы были выпущены в Кербулакском районе при участии территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

