Более 30 редких соколов выпустили в дикую природу в Казахстане

Акция прошла в рамках проекта «Восстановление популяции сокола-балобана на юго-востоке Казахстана», рассчитанного на 2026–2028 годы при поддержке программы Haddad клуба Saudi Falcons Club.

В ходе мероприятия вице-президент Saudi Falcons Club Ахмад Альхибаби отметил, что программа Хаддад представляет собой комплексную научную инициативу, направленную на сохранение соколов‑балобанов. По его словам, проект включает реабилитацию птиц, их выпуск в дикую природу и последующий долгосрочный мониторинг.

Фото: Saudi Falcons Club

Он подчеркнул, что инициатива способствует сохранению биоразнообразия и восстановлению экологического баланса, а также является примером эффективного международного сотрудничества между Саудовской Аравией и Казахстаном по защите миграционных путей и природных экосистем.

Особое внимание в выступлении было уделено древней традиции соколиной охоты саятшылық.

— Саятшылық — неотъемлемая часть самобытности наших народов, укоренившаяся как в саудовском, так и в казахском обществе. Это культурное наследие, сохранение которого мы считаем особенно важным. При этом оно имеет и экологическое значение, поскольку может играть важную роль в поддержании природного баланса, — подчеркнул Ахмад Альхибаби.

Он добавил, что проект реализуется совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, ГНПП «Алтын-Эмель» и рядом научных и природоохранных организаций.

В рамках мероприятия в дикую природу были выпущены 34 сокола, выращенные в питомнике питомник «Сункар». Из них семь — самцы, остальные — самки.

Директор соколиного центра Ашот Анзоров сообщил, что договоренность о сотрудничестве была достигнута в августе 2025 года. После этого птиц доставили в Казахстан, где они прошли карантин и адаптацию перед выпуском в природу.

— Ситуация с соколами у нас значительно сложнее, чем с беркутами. Популяция сокола-балобана сократилась на 70–80% по сравнению с 1990-ми годами. Восстановить ее можно только путем разведения птиц, их адаптации и последующего выпуска в природу, — отметил он.

Для реализации программы был выбран именно нацпарк «Алтын-Эмель», поскольку здесь созданы благоприятные условия: охраняемая территория, достаточная кормовая база и минимальный риск браконьерства. Кроме того, это историческая зона обитания соколов.

Он также рассказал, что содержание соколов требует значительных затрат: в сутки одна птица потребляет до 300 граммов мяса и нуждается в специальных условиях содержания. В естественной среде самки обычно откладывают от трех до четырех яиц. В рамках программы, рассчитанной на три года, планируется ежегодно выпускать от 30 до 50 птиц.

— Мы планируем установить около десяти передатчиков, чтобы отслеживать передвижение птиц. Они уже адаптированы, кормовая база есть, поэтому мы надеемся, что большая часть соколов успешно приживется, будет гнездиться и увеличит популяцию, — добавил он.

Директор национального парка Куат Байтурбаев сообщил, что это первая подобная программа по выпуску сокола-балобана на территории парка. Он отметил, что каждая птица оснащена GPS-датчиком, что позволит специалистам отслеживать их перемещение и своевременно реагировать в случае необходимости.

Стоит отметить, что в мероприятии приняли участие представители Министерства экологии и природных ресурсов РК, Института зоологии, питомника «Сункар», территориальной инспекции области Жетысу, ветеринарной службы и местных исполнительных органов, а также гости из Саудовской Аравии.

В Министерстве заверили, что реализация проекта позволит увеличить численность редкого вида в дикой природе, укрепить экосистему региона и повысить интерес общества к вопросам охраны окружающей среды.