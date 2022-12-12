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Сохраняется формальный подход к исполнению моих поручений - Президент РК

12 Декабря 2022, 13:14
Сохраняется формальный подход к исполнению моих поручений - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что по различным причинам затягиваются и неоднократно переносятся сроки исполнения поручений Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В работе государственного аппарата сохраняется формальный подход к исполнению моих поручений. По различным причинам затягиваются и неоднократно переносятся сроки исполнения. С начала года Администрацией Президента в адрес государственных органов и должностных лиц направлено более 400 замечаний по качеству исполнения поручений. Контроль со стороны Правительства, как основного координатора исполнения поручений, осуществлялся не на должном уровне», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, контрольная деятельность Канцелярии Премьер-Министра, как органа, обеспечивающего деятельность Правительства, в основном ограничивалась пересылкой и дублированием готовых отчетов государственных органов.

Президент также заявил, что отсутствует должный анализ и оценка качества исполнения поручений.

«Следует провести комплексную трансформацию Канцелярии Премьер-Министра в компактный аппарат Правительства с повышением его роли в межведомственной координации и решении межотраслевых вопросов. Вопросы некачественного исполнения принятых решений упираются в полномочия министров и руководителей ведомств», - подчеркнул Глава государства.

Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

Ранее Президент РК сообщил, что нельзя воспринимать каждый комментарий «диванного эксперта» как всенародную поддержку, а необходимо учитывать мнения и запросы всех категорий населения.

Фото: t.me/bort_01
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