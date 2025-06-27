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    14:14, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Сохранится ли прежняя цена за обучение в вузах РК? Министр дал пояснение

    Повысится ли в этом году стоимость обучения в университетах? На этот вопрос ответил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент Kazinform.

    Саясат Нұрбек
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    После совместного заседания палат Парламента журналисты поинтересовались: «Вырастет ли в этом году стоимость обучения?»

    В ответ министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что в государственных университетах плата за обучение осталась на прежнем уровне.

    – В государственных высших учебных заведениях (в этом году) сохраняем стоимость на одном уровне, – сказал Саясат Нурбек.

    По его словам, на новый учебный год будет выделено около 78 тысяч образовательных грантов на уровень бакалавриата. С учетом магистратуры и докторантуры общее количество грантов приблизится к 100 тысячам.

    – Ежегодно мы увеличиваем количество грантов в стране. В этом направлении стараемся охватить как можно больше студентов, учитывая рост численности населения. Кроме того, вы знаете, что мы запустили четыре дополнительных инструмента поддержки. По проекту «Национальный фонд – детям» на счета детей уже поступают средства. Также в полном объеме заработал накопительный фонд «Келешек», – отметил глава ведомства.

    Ранее министр науки и высшего образования прокомментировал жалобы на навязывание платных услуг в вузах. 

    Теги:
    Вузы Миннауки и высшего образования РК Цены и тарифы Саясат Нурбек
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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