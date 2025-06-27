Сохранится ли прежняя цена за обучение в вузах РК? Министр дал пояснение

После совместного заседания палат Парламента журналисты поинтересовались: «Вырастет ли в этом году стоимость обучения?»

В ответ министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что в государственных университетах плата за обучение осталась на прежнем уровне.

– В государственных высших учебных заведениях (в этом году) сохраняем стоимость на одном уровне, – сказал Саясат Нурбек.

По его словам, на новый учебный год будет выделено около 78 тысяч образовательных грантов на уровень бакалавриата. С учетом магистратуры и докторантуры общее количество грантов приблизится к 100 тысячам.

– Ежегодно мы увеличиваем количество грантов в стране. В этом направлении стараемся охватить как можно больше студентов, учитывая рост численности населения. Кроме того, вы знаете, что мы запустили четыре дополнительных инструмента поддержки. По проекту «Национальный фонд – детям» на счета детей уже поступают средства. Также в полном объеме заработал накопительный фонд «Келешек», – отметил глава ведомства.

Ранее министр науки и высшего образования прокомментировал жалобы на навязывание платных услуг в вузах.