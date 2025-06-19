Саясат Нурбек прокомментировал жалобы на навязывание платных услуг в вузах

По его словам, министерство провело дополнительные совещания с представителями всех вузов, включая частные, и дало указание — запрещать любые финансовые поборы со студентов.

— Мы можем только академическую политику регулировать, но мы взяли на себя ответственность, дополнительно вот такое совещание провели, запретили фактически университетам какие-то навязывать дополнительные услуги, — подчеркнул министр.

Отдельно он прокомментировал ситуацию с традицией «накрывать столы» преподавателям после защиты дипломов, которая также стала поводом для жалоб в соцсетях.

По словам министра, по этому вопросу министерство также провело разъяснительные встречи с вузами и вновь подчеркнуло: никаких дополнительных финансовых обязательств для студентов быть не должно.

Ранее Миннауки обратилось к казахстанцам в связи с участившимися жалобами в социальных сетях на качество услуг компаний, предлагающих помощь в поступлении в университеты, в том числе зарубежные.