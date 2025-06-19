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    15:08, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Саясат Нурбек прокомментировал жалобы на навязывание платных услуг в вузах

    Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Сената ответил на вопрос журналистов относительно жалоб студентов на принуждение к оплате дополнительных услуг, а также организацию застолий после защиты дипломов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Саясат Нурбек
    Фото: Миннауки и высшего образования РК

    По его словам, министерство провело дополнительные совещания с представителями всех вузов, включая частные, и дало указание — запрещать любые финансовые поборы со студентов.

    — Мы можем только академическую политику регулировать, но мы взяли на себя ответственность, дополнительно вот такое совещание провели, запретили фактически университетам какие-то навязывать дополнительные услуги, — подчеркнул министр.

    Отдельно он прокомментировал ситуацию с традицией «накрывать столы» преподавателям после защиты дипломов, которая также стала поводом для жалоб в соцсетях.

    По словам министра, по этому вопросу министерство также провело разъяснительные встречи с вузами и вновь подчеркнуло: никаких дополнительных финансовых обязательств для студентов быть не должно.

    Ранее Миннауки обратилось к казахстанцам в связи с участившимися жалобами в социальных сетях на качество услуг компаний, предлагающих помощь в поступлении в университеты, в том числе зарубежные.

    Теги:
    Вузы Миннауки и высшего образования РК Саясат Нурбек Студенты
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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