Миннауки обратилось к казахстанцам

— Такие организации не являются учебными заведениями, осуществляющими образовательную деятельность по программам высшего и послевузовского образования, и, соответственно, не подлежат обязательному лицензированию, — сказано в опубликованном в соцсетях видео.

Миннауки призывает граждан быть внимательными при выборе образовательных услуг и заключении договоров, а также при необходимости обращаться за консультацией в компетентные органы.

Ранее мы писали, что родители Казахстана массово жалуются на образовательный центр Gasyr Foundation. Возбуждено уголовное дело.