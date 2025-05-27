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    13:00, 27 Май 2025 | GMT +5

    Миннауки обратилось к казахстанцам

    В связи с участившимися жалобами в социальных сетях на качество услуг компаний, предлагающих помощь в поступлении в университеты, в том числе зарубежные, Министерство науки и высшего образования обратилось к казахстанцам, передает агентство Kazinform.

    казахстанцы
    Фото: Акжигит Чукубаев / Kazinform

    — Такие организации не являются учебными заведениями, осуществляющими образовательную деятельность по программам высшего и послевузовского образования, и, соответственно, не подлежат обязательному лицензированию, — сказано в опубликованном в соцсетях видео.

    Миннауки призывает граждан быть внимательными при выборе образовательных услуг и заключении договоров, а также при необходимости обращаться за консультацией в компетентные органы.

    Ранее мы писали, что родители Казахстана массово жалуются на образовательный центр Gasyr Foundation. Возбуждено уголовное дело.

    Теги:
    Вузы Казахстанцы Образование Миннауки и высшего образования РК
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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