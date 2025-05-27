Миннауки обратилось к казахстанцам
В связи с участившимися жалобами в социальных сетях на качество услуг компаний, предлагающих помощь в поступлении в университеты, в том числе зарубежные, Министерство науки и высшего образования обратилось к казахстанцам, передает агентство Kazinform.
— Такие организации не являются учебными заведениями, осуществляющими образовательную деятельность по программам высшего и послевузовского образования, и, соответственно, не подлежат обязательному лицензированию, — сказано в опубликованном в соцсетях видео.
Миннауки призывает граждан быть внимательными при выборе образовательных услуг и заключении договоров, а также при необходимости обращаться за консультацией в компетентные органы.
Ранее мы писали, что родители Казахстана массово жалуются на образовательный центр Gasyr Foundation. Возбуждено уголовное дело.