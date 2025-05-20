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    14:15, 20 Май 2025 | GMT +5

    Жалобы на образовательный центр Gasyr: возбуждено уголовное дело

    В полицию поступила коллективная жалоба от граждан на мошеннические действия учебного центра Gasyr, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: ДП СКО

    — Установлено, что граждане, оплатившие обучение в указанном центре, не получили заявленных образовательных услуг. Каждый из заявителей заключил договор на подготовку к поступлению в зарубежные учебные заведения и внес оплату. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Ход следствия находится на контроле у руководства департамента полиции города Астаны, — сообщает пресс-служба МВД РК.

    Ранее сообщалось, что более 250 родителей из Астаны заявили о том, что стали жертвами обмана. По предварительным подсчётам, каждый из них потерял от 1,5 до 2 миллионов тенге. Офисы центра закрыты, руководство недоступно.

    Теги:
    Полиция Образование Астана Уголовное дело
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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