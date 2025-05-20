Жалобы на образовательный центр Gasyr: возбуждено уголовное дело

— Установлено, что граждане, оплатившие обучение в указанном центре, не получили заявленных образовательных услуг. Каждый из заявителей заключил договор на подготовку к поступлению в зарубежные учебные заведения и внес оплату. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Ход следствия находится на контроле у руководства департамента полиции города Астаны, — сообщает пресс-служба МВД РК.

Ранее сообщалось, что более 250 родителей из Астаны заявили о том, что стали жертвами обмана. По предварительным подсчётам, каждый из них потерял от 1,5 до 2 миллионов тенге. Офисы центра закрыты, руководство недоступно.