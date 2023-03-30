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Сохранить Талдыколь пообещал аким Астаны

Азамат Сыздыкбаев
30 Марта 2023, 18:08
Сохранить Талдыколь пообещал аким Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек сказал, что у акимата есть четкий план по поводу дальнейшей судьбы Талдыколя, но он будет реализован только с одобрения экологов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Две недели назад я встречался с экоактивистами. Те озера, которые сегодня есть, мы их будем сохранять. Где их уже нет, мы будем стараться создать какие-то рекреационные зоны. Есть четкий план, мы будем согласовывать с экологами», - сказал Женис Касымбек журналистам после встречи с предпринимателями.

Ранее Женис Касымбек сообщил, что в отдаленных районах Астаны появятся государственные поликлиники.


Астана   Экология   Акимат   Природа   Талдыколь  
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